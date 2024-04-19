“可以全部拿來”……共同民主黨公開宣稱要獨霸國會. April. 19, 2024 08:04. . 共同民主黨就第22屆國會常任委員長的分配問題，出現了很多強硬的主張。該黨院內代表洪翼杓表示“法制司法委員會和運營委員會這次壹定要由共同民主黨擁有”，鄭清來議員等也表示“絕對不能讓出法制司法委員長”，曾擔任院內代表的金太年議員甚至說，“（18個常任委員會）都可以拿過來”。國民力量黨反對稱，“這是無所不為的獨裁性想法”，因此，在國會構成協商開始之前，朝野政黨之間就已戰雲密布。 雖然《國會法》沒有對常任委員會分配方式的規定，但民主化以後，國會構成協商是以議席數為標準分配常任委員長。也就是說，如果國會只根據多數表決運營，只能成為贏者通吃，因此應該反映牽制和均衡的原則。這壹次，預計朝野將尤其圍繞法司委員長壹職展開激烈較量。法司委員長可以通過體系和自救審查權調節法案處理速度，作為防止多數黨獨霸立法的安全裝置，由院內第二大黨掌控是慣例，但共同民主黨主張：“執政黨在擔任司法委員長後，不是推遲立法，而是把法案搞到了不能進行的程度。” 雖然無法預測國會構成會如何進行，但此次議會選舉中國民給共同民主黨175席，可以不是說可以掌握國會。共同民主黨在第21屆國會前半期也曾“席卷”常任委員長。此後，只要共同民主黨強行推進主要法案，批評多數黨橫行霸道的聲音就越來越大。有人指出，這是共同民主黨在選舉首爾、釜山市長等2021年4月7日再選補選中慘敗的主要原因。 此前，共同民主黨壹直向總統室展開攻勢，稱“從來沒看到協治和相生”。但共同民主黨也是國政運營的重要壹軸，作為國會多數黨，有責任主導協治。其出發點就是承認執政黨為合作夥伴，圓滿完成國會構成。如果共同民主黨只想按照自己的意願運營國會，曾批評尹錫悅政府“傲慢和自以為是”的做法將像回旋鏢壹樣回到共同民主黨身上。

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