“三分火箭炮”，金河成轟出賽季第3記本壘打. April. 18, 2024 07:55. by 任寶美 bom@donga.com. 金河成（聖地亞哥教士隊）憑借個人本賽季第3記本壘打，幫助球隊以6比3取得了比賽勝利。 17日，在美國職業棒球大聯盟（MLB）與密爾沃基釀酒人隊的客場比賽中，金河成作為5號擊球手兼遊擊手出場，從第壹個擊球位開始就擊出3分本壘打，為球隊帶來了比賽主導權。在本隊以1比0領先的第1局上半局，在1人出局2、3壘有人的情況下金河成進入擊球區，他的球棒瞄準了對方首發投手韋德•麥利投出的第2球高位卡特球。被當地轉播人員形容為“像火箭”的該擊球在以時速163公裏的速度飛行116米後，擊中左側邊線末端旗桿，成為本賽季第3記、同時也是職業生涯第39記本壘打。金河成以3次有效擊球、1支安打、1個四壞球上壘（四壞球保送）結束了當天的比賽。 有趣的是，金河成更換手套後，連球棒都噴火了。金河成在賽季初期戴著羅林斯手套參加了比賽。這是雙貼著去年國家聯盟非先發部門金手套獲獎者的“金標簽”的手套。負責金手套頒獎的羅林斯有向上壹年度金手套獲獎者贈送紀念手套的傳統。在上個賽季的157場比賽中金河成只有7次失誤，但在今年賽季的17場比賽中失誤就多達4次，於是他再次拿出了去年使用過的手套。金河成在戴上老手套的最近3場比賽中創下了OPS（出壘率+長打力）1.357的記錄。OPS只要超過0.900就可以被評為A級。 另外，“風之孫”李政厚（舊金山巨人隊）在與邁阿密隊的客場比賽第8局上半局，在最後壹個擊球位上擊出左前安打，延續了連續8場比賽擊出安打的記錄。此前壹直作為球隊1號擊球手出場的李政厚當天在MLB出道後首次擔任了3號擊球手。最終，舊金山巨人隊以3比6敗北。

한국어