英國擬從2009年出生者開始實行“終身禁止購買香煙”. April. 18, 2024 07:54. by 金允真記者 kyj@donga.com. 壹項“從2009年出生的人成為18歲成年人的2027年開始，不僅是他們，之後出生的人壹生也不能購買香煙”的法案，最近在英國議會通過了第壹個關口。對於蘇納克政府分階段將英國打造成“不吸煙社會”的構想，執政的保守黨內部也出現了“侵犯個人自由”的反對之聲，因此能否最終貫徹備受關註。 英國下院16日在有關《煙草和電子煙法案》的第壹次表決中，在全體650個議席中，以383票贊成、67票反對，將該法案移交給審查的下壹階段。法案的內容是，終身禁止向2009年1月1日及以後出生的人銷售香煙和電子煙。不過，這壹法案不適用於目前可以購買香煙的成人吸煙者。 目前，英國每年有8萬人死於吸煙相關疾病。投入相關保健、社會服務的費用每年也高達30億英鎊（約5.1萬億韓元）。蘇納克政府期待“該法案將挽救數千人的生命”。但保守黨內部也有不少人表示反對，認為“過度限制吸煙侵犯了個人自由”。前首相利茲·特拉斯當天指出：“國民們希望由自己來決定享受什麽。英國有可能會超越‘警察國家’成為‘乳母國家’。”這是指，國家想幹涉國民的壹舉壹動，就像介入嬰兒每個行動的奶媽壹樣。 前首相鮑裏斯·約翰遜表示：“培養出（雪茄愛好者）溫斯頓·丘吉爾的保守黨竟然要禁止吸煙，真是瘋了。” 實際上，在當天的表決中，近壹半的保守黨議員163人投了反對票或棄權。考慮到這壹點，該法案可能無法通過下院的最終表決或上院的門檻。因此，有人提出，蘇納克政府有可能改變終生不能購買香煙的年齡標準。 該法案原本是新西蘭在2022年率先推進的。當時新西蘭試圖引入限制2008年以後出生者吸煙的法案。但去年11月上臺的右派傾向的克裏斯托弗·拉克森政府廢棄了法案，未能實行。

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