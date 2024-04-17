在塞納河上舉辦開幕式……埃菲爾鐵塔前-凡爾賽宮也將成為奧運場館. April. 17, 2024 07:46. by 趙은아 achim@donga.com. “將展現法國最美麗的面貌。” 法國總統埃馬紐埃爾•馬克龍在當地時間15日接受法國BFMTV•RMC廣播采訪時表達了這樣的抱負。其宗旨是在代表巴黎的名勝周邊設置巴黎奧運會賽事場館，展示“美麗之國法國”。 最近，巴黎各旅遊勝地正在進行比賽場館設施的最後施工。利用或改造現有建築物，使其變成奧運場館。開幕式將在貫穿巴黎的塞納河和象征巴黎的埃菲爾鐵塔前的特羅卡德羅廣場舉行。這是近代奧運會128年歷史上首次在賽場外舉行的“室外開幕式”。開幕式將上演1萬多名參賽國選手分乘114艘船沿著塞納河移動的壯觀場面，但最近恐怖事件的危險正在增大，因此開幕式場所有可能被限定在埃菲爾鐵塔前的特羅卡德羅廣場或改為舉行1998年世界杯比賽的法蘭西體育場。 以韓國為宗主國的跆拳道和以法國為宗主國的擊劍比賽，將在為1900年的巴黎萬國博覽會而建，現已成為各種展示會和時裝秀舞臺的大皇宮舉行。韓國瞄準男女5個項目金牌的射箭比賽將在拿破侖•波拿巴（1769~1821年）的墳墓所在的榮軍院前廣場舉行。 遊泳比賽在連接埃菲爾鐵塔和榮軍院、香榭麗舍大街的亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）下的塞納河上進行。自1923年因水質汙染禁止遊泳以來，塞納河將時隔100年正式舉行遊泳比賽。雖然有人指出河水的細菌濃度超過了歐洲標準值，但巴黎奧組委計劃在剩下的時間裏努力改善水質，舉行比賽。 馬拉松比賽簡直就是沿著巴黎代表性旅遊路線進行的。從巴黎市政府卡昂市政廳開始，途徑成為音樂劇《歌劇魅影》舞臺的加尼耶歌劇院、拿破侖銅像所在的旺多姆廣場，再跑至蘊含法國王室華麗歷史的凡爾賽宮，最後的終點設在榮軍院。首次被選為奧運會項目的霹靂舞比賽將在協和廣場舉行。法國革命時期的1793年路易十六和夫人瑪麗•安托瓦內特在斷頭臺上消失，這裏也被稱為“革命廣場”。 主要地鐵站也正在轉型。拆除現有的檢票口，單獨設置了車票終端機。這是為了應對奧運會前後乘客大量湧入導致通行出現問題而采取的措施。最近，在巴黎市中心巡邏的警察明顯增多。去年10月7日中東戰爭爆發後，國內恐怖襲擊的憂慮加大，再加上上個月俄羅斯莫斯科發生恐怖襲擊，法國當局將國家安全警報體系提升到了最高水平。因為擔心恐怖襲擊，開幕式觀眾規模也從當初的60萬人減少到了32萬人。

한국어