通過“朴贊郁風格”的黑色喜劇看越南戰爭. April. 17, 2024 07:42. by 崔智善 aurinko@donga.com. 15日，由朴贊郁導演作為聯合制作人指揮制作、劇本、導演全過程的美國HBO電視劇《同情者(The Sympathizer)》通過Coupang Play在國內公開。朴導演親自改編了獲得普利策獎的阮清越作家的同名小說。這是朴導演憑借《分手的決心》（2022年）獲得戛納電影節最佳導演獎後首次推出的作品，也是他的第二部系列作品。 《同情者》始於越南戰爭接近尾聲的1975年。主人公是侍奉南越將軍的大尉（侯宣德飾）。但是他的身份卻十分錯綜復雜。他的父親是法國人，母親是越南人，他受到“雜種狗”的蔑視。北越出身的他，小時候逃到南方避難時，被美國中央情報局（CIA）要員看中，開始從事情報要員的工作。因此，他得以在美國學習，心中對美國的憧景和憎惡並存。之後回到越南後，他侍奉著南越將軍，充當向北越提供情報的雙重間諜。 15日公開的第壹集講述了大尉在擔任雙重間諜的過程中，在西貢失守之前登上飛往美國的運輸機的戲劇性過程。 朴導演說：“第壹次讀原著小說《同情者》時，感覺就像是在看煙花壹樣。小說給我的印象是，表現和文體非常豐富多彩，非常喧囂。”他說：“第壹集中主人公試圖逃離南越時，跑道被轟炸和火焰包圍的場面就是從這種感覺中獲得的靈感。”原著作者阮清越說：“在執筆《同情者》時，我壹邊想著朴導演的電影《老男孩》的形象壹邊創作。朴導演是能將我的小說完美地拍成電視劇的最佳人選。” 在第1集中，朴贊郁導演特有的執導方式令人刮目相看。正如重視色彩和舞臺布置的他的作品壹樣，電視劇滲透著讓人聯想起越南的紅色、黃色色彩。在南越滅亡，主人公逃跑的森嚴境地中，也隱藏著朴導演的黑色喜劇要素。 在這部作品中壹人分飾四角而成為話題的演員小羅伯特•唐尼在第壹集中飾演了老年CIA要員克勞德。《同情者》共7集，每周壹公開壹集。

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