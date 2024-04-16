不是李在明的勝利……只是執政黨的慘敗而已. April. 16, 2024 08:09. . 獲得175席大勝的李在明代表也許會就上次公推過程中的“非明橫死”和“退黨接力”認為，“妳看，我是對的！”但是從結論上看，這並不是李在明的勝利。這只是執政黨的慘敗。 從政府任期第三年舉行的中間評議性質的選舉結構來看，此次議會選舉壹開始就對在野黨有利。對於在野黨來說，無論是“金蘋果價格”“醫療大亂”還是“大蔥爭議”，只要歸咎於政府和執政黨就行。但執政黨不能只怪在野黨。已經掌握了權力，卻說“在野黨拖後腿，所以沒能做到”“在野黨是比我們更壞的家夥們”，這本身就是自己承認無能。 這就是作為“壹把手”引領選舉卻只提出“李-曹（李在明-曹國）審判論”的國民力量黨緊急對策委員會委員長韓東勛被評價為“政治業余人士”的原因。已然在大選中投了票，但在過去兩年裏沒能做到，再次要求代替自己審判李在明和曹國，這是多麽的不負責任啊。最終，無能的尹錫悅和蹩腳的韓東勛的合作導致了慘敗。 李在明的失敗也不容小覷。最具代表性的就是“首爾市銅雀乙選區”的失敗。在四選重要人物出身的國民力量黨候選人羅卿援和警察出身的政治新人、共同民主黨候選人柳三榮對決的銅雀乙，李在明親自八次造訪，下了很大功夫。事實上，在“羅卿援VS李在明”格局下進行的選舉中，李在明最終輸了。李在明將羅卿援稱為“羅培”（羅卿援+前日本首相安倍晉三的合成詞），引發了貶低女性的粗話爭議，這是決定性的失敗原因。羅卿援在發言後立即采取了呼籲戰略，稱“我是最後的防波堤，是最後的戰線”，並取得了勝利。 還有首爾市道峰甲和麻浦甲等，也是毫無預料地被搶走的地區。道峰甲除了2008年的壹次之外，1988年以來壹直是民主黨派堅守的根據地。麻浦甲也是盧雄來議員父子20年來打下基礎的地方。在這樣的道峰甲，公推了高呼“李在明勝過車恩宇”的安貴玲候選人，敗給了國民力量黨的金在燮候選人，麻浦甲公推了“李在明號引進人才”李智恩候選人，敗給了共同市民黨出身的國民力量黨趙正勛候選人。 從2012年民主統合黨時期起壹直由民主黨系堅守的京畿道華城乙選區失敗，最終也是李在明的公推失敗。與李在明個人交情相當好的共同民主黨候選人孔榮雲因“爸爸機會”爭議而備受指責，最終敗給了改革新黨候選人李俊錫。在三方構圖選舉中，第三地帶候選人的突然逆轉成功，只能解釋為共同民主黨未能公推好，搞砸了選舉運動。 非李在明派議員朴用鎮在議會選舉壹個月前的3月13日接受采訪時表示：“如果共同民主黨在議會選舉中獲勝，李代表可以說，‘我的選擇是對的’。”對此，他回答說：“國民不是傻瓜。我不認為好的結果壹定能代替不好的過程。對不好的過程的記憶是另外壹回事。應該對過程另有評價。”共同民主黨在上次總統選舉中失敗後，沒有對本黨候選人李在明進行評價或反省。究竟會對此次議會選舉結果做出怎樣的評價，讓我們拭目以待。

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