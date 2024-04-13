朝野政黨：“有必要舉行領袖會談”……總統室態度慎重：“暫無計劃”. April. 13, 2024 07:45. by 李相憲記者、金智賢記者 dapaper@donga.com、jhk85@donga.com. 隨著執政黨在4月10日議會選舉中慘敗後尹錫悅總統表現出革新國政的意誌，共同民主黨代表李在明對與尹錫悅會面壹再表現出積極立場，因此是否會舉行現政府上臺後的首次領袖會談成為政界最大的話題。執政黨內部也出現了“應該接受領袖會談”的呼聲，而且由於在批準下壹任國務總理等懸案上，尋求巨大在野黨的理解勢在難免，因此會談能否成功被評價為國政基調變化的試紙。 李在明當天上午前往首爾市銅雀區國立首爾顯忠院參拜後，在回答記者提出的與尹錫悅會談的可能性時表示：“當然會見面，當然會對話。尹總統當然也需要在野黨的協助和合作。至今沒能舉行，只能令人遺憾。”他還說：“如果目標是打倒在野黨，就沒有必要對話，也沒有必要尊重。但（在野黨）是引領國政的另壹個軸心，如果認為三權分立是這個國家憲政秩序的基本，就應該尊重並對話，有分歧的部分應該相互妥協。” 雖然總統室在議會選舉慘敗後解釋說尹錫悅有協治意誌，但對李在明當天提議舉行領袖會談表示，“暫時沒有計劃”，表現出慎重的反應。總統室高層負責人表示，“目前還沒有關於領袖會談的計劃”，回避了正面回答。尹錫悅壹直對領袖會談表現出否定立場。在4月10日議會選舉中得到確認的民心和執政黨內部，也出現了應該接受領袖會談的主張等，對尹錫悅的壓力越來越大。另外，鑒於下任總理必須得到國會批準，如果考慮到朝小野大的情況，尹錫悅有必要會見李在明，尋求協助。 據悉，尹錫悅將於下周初發表對議會選舉結果的立場，並說明今後的國政革新方向。如果不發表對國民談話，有可能通過國務會議等傳達信息。另外據傳，考慮到單方面溝通的批評，尹錫悅正在考慮召開記者招待會。 尹錫悅正在就韓德洙總理的繼任人選概念“政務型統合型”進行多方面的考慮。國民統合委員長金漢吉、國民力量黨國會議員權寧世、愛心果實社會福利共同募捐會長金秉準、前議員朴柱宣、前知識經濟部部長崔重卿等被認為是候選人群。另外，行政安全部部長李祥敏、金秉準、前廣播通信委員長李東官、前議員張濟元等多名人士被提名為總統秘書室長李寬燮的接班人。

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