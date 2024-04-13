美國檢方：“翻譯偷偷從大谷翔平的賬戶中提取220億韓元……大谷是此次事件的受害者”. April. 13, 2024 07:45. by 李憲宰 uni@donga.com. 據悉，洛杉磯道奇隊的“超級明星”大谷翔平的前翻譯水原壹平為了償還因非法賭博而欠下的債務，從大谷的賬戶中提取的資金超過了1600萬美元（約220億韓元）。這壹金額是當初通過ESPN等報道傳出的450萬美元（約62億韓元）的3倍以上。 美國職業棒球大聯盟（MLB）官方媒體MLB.com 等美國媒體12日表示：“美國聯邦檢察機關以銀行欺詐嫌疑起訴了水原壹平。”根據起訴書，水原壹平從2021年9月開始進行非法賭博，到今年1月為止，從大谷的存款賬戶中偷偷轉移資金，匯給了賭博業主。在此期間，約有1.9萬件，平均每天下註約25件。輸錢後負債累累，水原壹平將大谷的銀行賬戶聯系方式改為自己的電話號碼和電子郵件地址。另外，他還給銀行打電話謊稱自己是大谷後匯款。 由於無法聯系到水原壹平，甚至還發生了親自來到大谷居住地的非法賭博業者發送信息的事情，“看到大谷和寵物狗在散步。因為您不接電話，所以我會問大谷怎麽才能聯系到您。” 水原壹平將於近期出席位於洛杉磯的聯邦法院。銀行詐騙罪的最大刑期為有期徒刑30年。 聯邦檢察官馬丁•埃斯特拉達表示：“沒有證據表明大谷知道1600萬美元以上的資金從自己的賬戶流入了非法賭博業主手中”，“ 我想強調，在此次事件中大谷是受害者。”

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