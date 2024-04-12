美國“兄弟姐妹節”哥哥和弟弟雙雙擊出本壘打……KBO MVP出身的佩迪成為犧牲品. April. 12, 2024 08:06. by 黃奎引 kini@donga.com. 兄弟兩人以上在美國職業棒球大聯盟（MLB）效力的記錄共有448個家族。其中7個家族中，留下了兄弟倆作為同隊的選手，在同壹局內擊出本壘打的記錄。但是，在每年4月10日（當地時間）的“兄弟姐妹日（Siblings Day）”上留下這樣的記錄，今年內勒家族是第壹個。效力於克裏夫蘭隊的喬希•內勒（27歲）、博•內勒（24歲）兄弟在當天的主場比賽中，在第4局下半局雙雙擊出本壘打，幫助球隊以7比6戰勝芝加哥白襪隊。作為球隊4號擊球手的哥哥首先擊出了本壘打。喬希在0比5落後的第4局下半局，在1人出局無跑壘員的情況下擊出了1分本壘打。接著作為7號擊球手出場的弟弟博在2人出局1人在壘的情況下，擊出2分本壘打，以3比5點燃了追擊的導火索。連續被他們擊出本壘打的白襪隊投手是去年韓國職業棒球聯盟的最有價值球員（MVP）埃裏克•佩迪（前NC•照片）。 從2020年開始壹起效力於克利夫蘭隊的內勒兄弟在去年7月14日與得克薩斯騎警隊的客場比賽第3局上半局也曾以同壹名投手（約翰•格雷）為對象擊出過本壘打。喬希說：“格雷也不是第壹個連續遭受我們兄弟打擊的投手。小時候在家後院面對父親時，和弟弟壹起打出背對背本壘打是很常見的事情。”內勒兄弟由此成為MLB歷史上第三對在壹局內留下兩記本壘打的兄弟。 在加拿大出生長大的內勒兄弟在以5比6落後的第10局下半局決勝負時也再現了“家門的榮光”。在1人出局2壘有人的情況下進入打席的喬希以2壘打將比分扳成6比6平後，博在2人出局1、2人壘有人的情況下，讓哥哥的替補投手泰勒•弗裏曼回到本壘，從而結束了比賽。 1男2女中的老幺金河成（聖地亞哥教士隊）在當天的主場比賽中，面對芝加哥小熊隊取得了4次有效擊球、2支安打、1盜壘、2分的成績，幫助球隊以10比2獲勝。金河成在第4局上半局防守時出現了本賽季第3次失誤，為球隊失分提供了借口。但在第4局下半局，他擊出本賽季第2個3壘打後，又成功得分，挽回了失誤。只有妹妹的李政厚（舊金山）當天輪休沒有參加比賽。

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