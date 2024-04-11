統營島村選民乘坐的船漂流，在海警救助下結束投票. April. 11, 2024 08:19. by 統營=都永鎮記者、大田=金泰榮記者、仁川=孔升培記者、蔚山=崔昌煥記者、大邱=明敏俊記者 0jin2@donga.com、live@donga.com、ksb@donga.com、payback@donga.com、mmj86@donga.com. 在慶尚南道統營，載有島村選民的船漂流，海警出面救助……4月10日議會選舉當天，全國各地接連發生了與選舉相關的事件。 10日上午9時55分左右，在統營市五谷島附近海域，29噸級遊輪的發動機推進裝置纏住浮遊物，導致船只停止行駛。船上8人中有6人是從五谷島前往設有投票站的附近鶴林島投票的選民。海警在接到船長報警後出動，將該遊船用拖繩捆住，轉移到安全海域，並用警備艇將選民送到投票站。當天的事故沒有造成人員傷亡。 還有投票站發生了議會選舉候選人鬧事的事情。上午6點左右，在大田西區的壹個投票站參加議會選舉的李某要求更換投票用紙。投票管理員制止後，李某在20分鐘左右的時間裏禁止其他選民使用部分記票間，妨礙了投票。據悉，李某將自己投票的用紙放進了投票箱。大田西區選舉管理委員會以違反公職選舉法的嫌疑向大田屯山警察署告發了李某。 上午11點左右，仁川市江華郡內可面接到壹名裏長開車送選民到投票站的舉報，警方對此展開了調查。以投票為目的用車輛運送選民的行為屬於公職選舉法上的收買及利害誘導罪。 接到報案的警察隨同裏長進行了調查。據悉，裏長在接受警方調查時陳述說：“我送的是村裏行動不便的老人。”江華警察署相關人士解釋說：“正在調查用車送了多少人、反復接送了多少人等。正在討論是否涉嫌違反公職選舉法。” 也有在投票站撒野的選民。上午9時21分左右，在蔚山市南區秀巖洞第三投票站，壹名市民喝醉後大喊著“找到投票場所真難啊”撒野，並在選舉管理委員會職員向警方報案後逃逸。在仁川市富平區山谷洞某投票站，壹名七旬男子因“懷疑更換投票箱”而鬧事，當天上午10時13分左右被警方抓獲。 此前，在事先投票期間，也有人因為破壞投票用紙被人向警方舉報。大邱市選舉管理委員會當天表示，已向警方舉報了結束事先投票後，以幫助自己母親投票為由，進入事先投票站勸導投票給特定政黨和候選人的40多歲女子。

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