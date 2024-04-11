慰勞陷入地震沖擊的臺灣國民的搜救犬. April. 11, 2024 08:19. by 李清娥記者 clearlee@donga.com. “羅傑是臺灣的自尊心。” 據《中央通訊社》和《自由時報》等媒體9日報道，3日在臺灣發生7.2級強震後，在南部高雄找到21歲女性屍體的8歲搜救犬“羅傑”被視為臺灣的“英雄”。 高雄當局為了尋找在地震中失蹤或死亡的人，投入了包括羅傑在內的4只搜救犬。羅傑在失蹤者和犧牲者較多的塔羅科峽谷壹帶的落石堆中找到了該女性的屍體。 高雄市市長陳其邁在臉書上表示：“羅傑在搜索巖石堆時，在特定地點停下來發出了信號。得益於此，救援人員才得以找到遇難者。” 羅傑是壹條淺褐色的拉布拉多獵犬，最初是關稅廳的緝毒犬。2017年，羅傑被判定為從小就具有特別好動活潑的傾向，不適合擔任需要冷靜的緝毒犬。之後羅傑轉為了搜救犬。包括2018年襲擊高雄壹帶的6.4級地震在內，羅傑參與了7次救援行動。 羅傑在此次搜索現場咬住了記者為采訪救助隊員而伸出的麥克風等，將特有的性格展現在公眾面前。最近，羅傑將陳市長贈送的玩具禮物立即撕毀的照片也在廣泛擴散。有評價稱，羅傑給陷入悲傷的大部分國民帶來了短暫的歡笑。 市當局還公開了羅傑和其他搜索犬收到各種玩具禮物後玩得很開心的照片。網民們紛紛留言稱“世界上最可愛的毛茸茸的狗”、“給‘英雄’羅傑送上更多的零食吧”等。

한국어