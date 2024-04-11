入圍布克獎最終候選名單的黃皙暎作家：“這可能會成為我準備下壹部作品的執筆動力”. April. 11, 2024 08:19. by 金民 kimmin@donga.com. 黃皙暎作家（81歲）的長篇小說《鐵道員三代（英文版Mater 2-10）》入圍了英國布克獎國際部門（短名單）的最終候選名單。布克獎與諾貝爾文學獎、法國龔古爾獎壹起被並稱為世界三大文學獎。 布克獎委員會9日（當地時間）公開了包括《鐵道員三代》在內的6部最終候選作品。2020年出版的《鐵道員三代》是壹部通過圍繞鐵道員家庭的生動故事，展望從日本帝國主義強占時期到現在的近現代歷史的小說。 之前入圍首輪候選名單的黃作家在5日布克獎網站上公開的采訪中表示：“這本書是努力還原解放後在韓國文學中沒有得到正確處理、被疏遠的階層--近代產業勞動者的生活和苦難痕跡的產物。”對於入圍最終提名名單壹事，他表示：“在過去的20年裏，雖然也曾入圍過國際文學獎候選名單，但壹次也沒有獲過獎，我認為這次也差不多”，“我感覺自己剩下的時間不多了，因為對大流行期間執筆的這部小說的熱愛，所以入圍最終候選名單的消息更讓人高興。”接著他又補充道：“這可能會成為我準備下壹部作品的執筆動力。” 黃作家今年入圍最終候選名單，繼2022年鄭寶拉的《詛咒兔》、去年千明寬的《鯨魚》之後，韓國作家的作品連續3年入圍布克獎最終候選名單。此前，2016年小說家韓江憑借《素食主義者》成為首位獲得布克獎的韓國作家。今年布克獎國際部門獲獎作品將於5月21日在倫敦舉行的頒獎典禮上發表。最終獲獎作家和翻譯家將獲得共5萬英鎊（約8500萬韓元）獎金。

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