女性工資勞動者，去年接近1000萬名. April. 10, 2024 07:53. by 李浩記者 number2@donga.com. 去年女性工資勞動者接近1000萬名，在全體工資勞動者中所占的比重達到歷史最高值。但男女工資差距在經濟合作與發展組織成員國中排名第壹。 據統計廳國家統計門戶網站9日的統計，去年女性工資勞動者比前壹年增加28.2萬名，達到997.6萬名，是自1963年制定相關統計以來的最高值。這是60年前的1963年的17.4倍。去年，女性在全體工資勞動者中所占的比重為45.7%，創歷史最高值。 女性工資勞動者中，常用勞動者為685.3萬人，占68.7%，臨時勞動者為280.3萬人，占28.1%，日用勞動者為32萬人，占3.2%。因此，去年包括女性工資勞動者在內的全體女性就業者為1246.4萬名，比重為43.9%，創下了歷史最高紀錄。 雖然女性的經濟活動越來越多，但男女工資仍存在相當大的差距。統計廳的《韓國的可持續發展目標履行報告2024》顯示，以2022年為基準，性別工資差距為31.2%，在經合組織35個成員國中排名第壹。這是經合組織平均值12.1%的2.6倍，相差30%以上的國家只有韓國。排在第二位的是以色列，差距為25.4%。

한국어