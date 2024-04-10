“明天”將由妳的壹票來決定. April. 10, 2024 07:52. by 金志炫, 朴訓祥 jhk85@donga.com,tigermask@donga.com. 4月10日，抉擇的日子到來了。選民的壹票將決定“我們的明天”。在尹錫悅政府第三年舉行的此次議會選舉具有中間評價央性質，誰獲得過半數國會議席，誰占據院內第壹大黨，將對今後剩余任期內的國政運營方向產生影響。 2020年第21屆議會選舉時，當時的執政黨共同民主黨以180席的壓倒性優勢獲勝，在文在寅政府任期後半期助了壹臂之力，但執政黨在憑借多數議席立法獨斷專行後，在兩年後的總統選舉中敗北。在2016年第20屆議會選舉中，當時的執政黨新國家黨獲得122席，不僅沒有過半數議席，而且失去了院內第壹大黨的地位，獲得了“投票對政府和執政黨進行審判”的成績單。時任總統朴槿惠因失去國會過半數議席而喪失了國政動力，第二年遭到彈核。李明博政府末期的2012年第19屆議會選舉時，由“朴槿惠緊急對策委員會”領導的新國家黨獲得了超出預期的壹半以上，從而重新創建了政權。 此次選舉結果也將使國政和政治格局發生翻天覆地的變化，在選舉前壹天的9日，朝野政黨領袖分別表示“就差壹票”（國民力量黨緊急對策委員會委員長韓東勛）和“比大選時更急迫切”（共同民主黨代表李在明），向選民呼籲最後階段的投票。 韓東勛在當天上午發表的對國民講話中表示：“過去兩年裏，政府和執政黨非常辛苦。不能把我們的國家、偉大的大韓民國的立法部交給4年不工作只顧著防彈的勢力、接連被牽扯進監獄的人。請給予政府和執政黨繼續鬥爭的力量。”他同時直擊了共同民主黨和祖國革新黨。 當天上午，李在明在出席大莊洞審判的路上拿出記者會聲明閱讀，稱“讓妳們抓物價，妳們抓不住，只會打擊政敵和反對勢力”，對議會選舉前壹天的審判表示抗議。他同時還呼籲：“壹定要投票阻止背叛國民的政治勢力獲得過半數議席。請用國民的手證明，任何權力都無法戰勝國民。” 朝野政黨緊急對策委員會認為，直到選舉前壹天，全國五六十個選區還是根據正式投票當天投票情況、結果會有所變化的“勢均力敵”選區。國民力量黨方面把選區和比例議席加起來，將“超過120席”作為內部預測值。該黨選舉對策委員會相關人士表示：“在全國60個勢均力敵的地區，出現了‘黃金交叉’（支持率逆轉）現象。在60多個選區中，只要三分之壹獲勝，就可以確保120多個議席。”共同民主黨戰略企劃委員長韓炳道（音）判斷稱：“正在以（選區）151席為目標順利發展。”對於執政黨提出的“黃金交叉”主張，他斷然否認說：“根據我們的分析，無法感知有任何地方出現了黃金交叉。”

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