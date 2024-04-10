李錦伊作家：“能夠成為安徒生獎最終候選人，我感到很榮幸”. April. 10, 2024 07:52. by 李浩載記者 hoho@donga.com. “能成為最終候選人就已經讓我非常高興和榮幸了。” 8日（當地時間），兒童文學作家李錦伊（62歲•音譯）在2024漢斯•克裏斯蒂安•安徒生獎（文章領域）未能獲獎後，在意大利博洛尼亞國際兒童圖書展上舉行的書籍脫口秀上，面帶燦爛的笑容做出了上述表示。這意味著雖然沒能獲獎，但是得到了充分的評價。李作家表示：“僅憑入圍最終候選名單，就能稍微宣傳壹下韓國兒童和青少年文學，感到非常高興”，“（獲獎失敗）絲毫沒有感到悲傷。反而很開心。”書籍脫口秀由兒童文學評論家金瑞貞主持。當地讀者、出版社相關人士等約30人參加了此次活動。 安徒生獎在兒童文學獎中享有最高權威，被稱為“兒童書籍的諾貝爾文學獎”。2年前，李秀智作家（50歲）成為首位在插畫領域獲獎的韓國人。此後，李錦伊作家進入了文章領域的最終候選名單，受到了人們的關註。但是最終獲獎者是奧地利的海因茨•亞尼什（64歲）。 李錦伊作家高中畢業後沒有上大學，而是集中於習作，1984年童話作品《英九郎和黑九郎》入選新朋友文學獎後登上文壇。李作家在當天的書籍脫口秀中表示：“我第壹次來到博洛尼亞國際兒童書展是在2000年。當時根本沒想到會這樣進入最終的6名候選人名單，重新回到這個位置。”李作家接著謙虛地表示：“頒獎典禮結束後馬上進行書籍脫口秀，所以想不起來獎項了”，“今年是我登壇40周年，好像是因為努力寫文章才入圍了最終候選名單。”李作家還說，“在韓國，其他作家們對我入圍最終候選名單壹事，就像自己的事情壹樣高興和祝賀”，“我認為現在不是個人來的，而是代表韓國的兒童、青少年文學來的。”

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