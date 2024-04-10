撒錢的議會選舉結束，現在是“庫房看守”的時間. April. 10, 2024 07:52. . 在10日結束的議會選舉競選中，朝野政黨互相指責對方。批評的地點和內容各不相同，但只有壹次用詞壹致。他們都指出：“如果他們獲勝，韓國將成為阿根廷（或委內瑞拉）。”假如朝野政黨提出的減稅、開發、發放現金等公約全部成為現實，對於這壹不祥劇本，這種擔心並不過分。據經濟正義實踐市民聯合推算，朝野兩黨議會選舉開發公約有2239個，所需預算最少為554萬億韓元。到目前為止，發放資金的公約泛濫成災，甚至讓人懷疑真的有過這樣的選舉。這讓人聯想到“雙倍下註”式的賭博。如果壹方提出鐵路“部分地下化”，另壹方則以“全部地下化”進行對抗；對於“敬老院每周5天免費午餐”的公約，則以“每周7天免費”進行回應。最終，共同民主黨展現了大膽的看法，認為發放13萬億韓元左右的“恢復民生補貼”只相當於向昭陽江投擲壹塊石頭，國民力量黨則打出了可以動搖稅收制度基礎的下調增值稅的牌。 政府也沒有幹坐著。從年初到上月底，以民生討論會的名義先後24次向全國承諾發放資金。因為太多，甚至已難以統計，政府為了後續措施篩選出的課題就有240個。既然尹錫悅總統說“絕對不要說要研究”，那麽各部門就應該不問不究地去做。 沒有財源籌措方案或令人擔心稅收漏洞的“不要問”公約，現在原封不動地回到了“庫房看守”企劃財政部。上個月，尹總統就企業生育獎金免稅優惠表示，“企劃財政部部長爽快地做出了讓步”。對於企劃財政部來說，這不是單純的稱贊。因為今後總統室和朝野雙方壓迫“大決斷”“爽快讓步”的事情將會更多。如果不能很好地滿足要求，說不定會遭到“這個國家是企劃財政部的國家嗎”的呵斥。 企劃財政部也是在做準備的。副總理兼企劃財政部長崔相穆在本月初的幹部會議上表示：“企劃財政部的時間即將到來。”5月財政戰略會議、7月宣布稅法修訂案等，企劃財政部需要解決的問題接連不斷。在有限的財政狀況下，要想解決議會選舉期間做出的承諾，並解決經濟的未來問題，必須區分優先順序，該取就取、該扔就扔，必須有仔細的討論過程。 令人擔心的是，現政府上臺後，企劃財政部幾乎沒有表現出作為庫房看守的果斷。無論是放寬上市股票轉讓所得稅的大股東標準，還是表明廢除金融投資所得稅的方針時，都是根據總統室的意願改變了原有立場。調整負擔金制度等也是只要總統下達指示，壹兩個月內就能壹瀉千裏地完成。如果總統室提出話題，很多情況下，在沒有進行最低限度的討論和考慮的情況下，直接付諸實行。 如果企劃財政部有總攬經濟政策、守護健康財政的自尊心和信念，就應該對無理的要求積極改進意見、進行抵抗。至少應該“拉拉扯扯”。朝野政黨也有必要通過強制把財政赤字幅度維持在國內生產總值3%以內的財政準則的立法化，給庫房看守提供名分和力量。盡情揮霍的議會選舉派對結束了。現在，面對輕易掏空國庫的誘惑，應該再次插上門閂。

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