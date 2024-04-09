孫興慜貢獻賽季第9次助攻……時隔3年的“10-10”近在眼前. April. 09, 2024 07:35. by 金正勛記者 hun@donga.com. 孫興慜（托特納姆熱刺隊）距離達成本賽季英格蘭足球超級聯賽（EPL）“10粒進球-10次助攻”的兩雙記錄只剩下1次助攻。 孫興慜在8日與諾丁漢森林隊的2023~2024賽季英超聯賽主場比賽中，在下半場第7分鐘助攻隊友米奇•範德芬攻入將比分改寫成2比1的制勝壹球。孫興慜在禁區弧頂將皮球橫穿給隊友範德芬，後者壹記勢大力沈的左腳射門成功破門得分。至此，孫興慜在本賽季聯賽中創造了第9次助攻，取得15球-9次助攻。進球數排在並列第6位，助攻數排在並列第4位。在進球上與單獨領先的埃爾林•哈蘭德（曼城•19球）相差4球，助攻上與帕斯卡•格羅斯（布萊頓•10次）等並列領先的3人相差1次。 如果孫興慜在本賽季剩下的7場比賽中再添1次助攻，這將是他時隔3年再次實現“10粒進球-10次助攻”的兩雙數據，也是英超生涯第三次。孫興慜在2019~2020賽季貢獻11球-10次助攻，在2020~2021賽季貢獻17球-10次助攻。在英超歷史上三次（及以上）達成進球和助攻上雙的球員共有5人，其中現役球員只有穆罕默德•薩拉赫（利物浦•3次）。薩拉赫本賽季已攻入17球-9次助攻。該領域的最高紀錄是魯尼（退役）保持的5次。目前在本賽季英超聯賽中取得10粒進球-10次助攻的球員只有阿斯頓維拉隊的奧利•沃特金斯（18粒進球-10次助攻）壹人。 托特納姆熱刺隊當天以3比1戰勝諾丁漢森林隊，積分增至60分（18勝6平7負），領先多賽壹場的阿斯頓維拉隊，上升到了積分榜第4位。在英超聯賽中，只有進入前4名才能參加下賽季歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽。當天，孫興慜被選為相當於比賽最優秀選手的“本場最佳球員（MOM）”。這是他本賽季的第12次當選。

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