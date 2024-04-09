對華半導體設備出口的管制，由韓國企業承受損失. April. 09, 2024 07:35. . 據調查，在向中國銷售半導體設備的國家中，韓國產設備的出口去年降幅最大。美國企業的對華出口同比減少3.1%，韓國企業卻減少了五分之壹。荷蘭、日本的出口反而大幅增長。美國主導的對華半導體設備限制的損失集中在韓國。 據聯合國貿易統計，去年中國進口韓國產半導體設備的金額為44.76億美元（約合6.6萬億韓元），比前壹年銳減20.3%。相反，從半導體設備強國荷蘭、日本產半導體設備的進口同期分別增加了151%和4.7%。 前年10月，美國政府限制對華出口用於生產線路寬度18納米以下的DRAM、128層以上NAND閃存、14納米以下系統半導體的半導體設備，並要求同盟國也參與其中。問題是，由於找不到設備，很難制造尖端半導體的中國企業正在集中開發28納米以上的通用、舊型半導體生產和相關設備。通用半導體雖然可以用相對較低水平的技術生產，但廣泛用於電子產品、汽車、武器等。全球半導體需求的70%以上是通用半導體，其中30%左右由中國供應。 韓國企業獨自受到嚴重打擊，是因為中國主要供應自給自足的通用半導體設備。相反，生產曝光設備等尖端產品的荷蘭、日本的裝備企業，得益於在限制規定加強之前購買裝備的中國企業，反而享受到了特別需求。有人提出疑惑稱，主導限制規定的美國部分裝備企業繞過政府的管制，向中國出售了屬於禁止出口對象的尖端裝備。 最近，認為對華限制沒有取得充分效果的美國、歐盟幹脆切斷了中國產通用半導體的海外出口。這將給陷入困境的韓國裝備企業帶來更大的沖擊。為了在存儲器半導體等領域保持競爭力，需要美國原創技術和荷蘭設備的韓國很難擺脫西方主導的對華限制。即便如此，政府也應該通過與相關國家的協商，發出明確的聲音，以免發生只有韓國企業受到不公平待遇的事情。

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