事先投票率創歷屆議會選舉新高……朝野政黨各自作出於己有利的解讀. April. 08, 2024 08:20. . 據統計，在4月10日議會選舉前夕，5日和6日兩天進行的事先投票的投票率為31.28%。全體4428.0011萬名選民中有1384.9043萬名參加了投票。雖然不及前年總統選舉事先投票率的36.9%，但比2020年議會選舉的26.69%上升了4.59個百分點。在歷屆議會選舉中，事先投票率超過30%尚屬首次。國民力量黨方面主張，對事先投票多少有些消極的保守層的積極參與帶動了投票率的上升；共同民主黨方面則主張，希望審判尹錫悅政權的民心如實地反映到了事先投票中。 事先投票率的增加只有導致總投票率增加才有意義。1987年民主化以後，總統選舉和議會選舉的投票率全面下降，2014年實施事先投票制，整體上帶來了投票率上升的逆轉。但是，雖然前年總統選舉的事先投票率創歷史最高紀錄，但總投票率反而從77.2%降至77.1%，顯示出事先投票率增加帶動總投票率增加的效果已達到極限。 自從實施事先投票制以來，共進行了3次議會選舉。2016年議會選舉的事前投票率為12.19%，2020年上升到26.69%，總投票率從58.0%上升到66.2%，增幅遠遠小於事先投票率。此次事先投票率增幅為4.59個百分點，很難知道能否帶動總投票率的上升，人們猜測，即使有拉動，也只能是小幅度的。 有分析認為，2020年議會選舉和前年總統選舉在新冠疫情局面下，由於擔心感染，事先投票率很高。現在回想起來，雖然也不無新冠疫情的原因，但隨著選民們壹再參加選舉，逐漸熟悉事先投票制，選擇投票日期的傾向越來越強，這導致了事先投票率的增加。但是，如果事先投票率達到壹定水平，提高總投票率的效果就會減少。 2020年議會選舉的高事先投票率導致了共同民主黨的壓倒性勝利，但前年總統選舉的高事前投票率導致了國民力量黨候選人尹錫悅的當選。因此，僅憑高事先投票率，難以確定壹定對哪個政黨有利。希望選擇正式投票的選民們不要受到朝野“於我有利”的解讀的影響，自己保持警惕，不要放棄，壹定要去投壹票。

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