專攻醫生們圍繞“與尹錫悅見面”產生內部分歧……內部出現聲明提議“彈核朴丹”. April. 06, 2024 07:33. by 李知雲記者、高道藝記者 easy@donga.com、yea@donga.com. 專攻醫生（實習醫生、住院醫師）代表4日會見尹錫悅總統後，專攻醫生內部出現了“請贊成彈核代表”的聲明。聲明認為，專攻醫生代表沒有在與尹錫悅會面之前事先與研修醫院代表討論，對代表的“獨斷行動”提出警告。 據醫療界5日透露，從前壹天開始，專攻醫生之間在網上共享了名為《彈核大韓專攻醫生協議會會長（緊急委對策委員長）朴丹（音譯）的聲明》的文件。聲明起草者自稱研修醫院專攻醫生代表。聲明表示：“朴委員長在沒有達成協議的情況下強行與總統進行了面談。如果多數辭職專攻醫生贊成，將提出彈核案。”聲明聲稱：“朴委員長在面談後在臉書上簡短地表示，‘大韓民國醫療沒有未來’，沒有公開面談內容，這侵害了知情權。”聲明還指出，雖然他表示“將通過全體投票作出最終決定”，但連對什麽進行投票都沒有告知。 大韓醫師協會下任會長林賢澤（音）也批評了朴丹。林賢澤當天在社交媒體上發表了英文文章說：“相比外面的巨大敵人，內部的幾個敵人更令人為難。”。雖然沒有具體說明“內部敵人”指的是誰，但有分析認為，這是針對沒有與大韓醫師協會商議就與總統面談的朴丹。 政府表示將與醫療界繼續進行對話。國務總理韓悳洙當天在中央災難安全對策本部會議上發言時表示：“現在才剛剛打開對話之門。雖然靈活但會遵守原則，今後將繼續進行對話。”他還表示，政府將支援專攻醫生的研修費用，目前每周80小時的專攻醫生工作時間法定限度也將“通過討論縮短”。

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