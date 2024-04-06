事先投票首日600萬人投票……“朝野政黨各自集結支持層”. April. 06, 2024 07:32. by 姜成輝記者、申娜莉記者 yolo@donga.com、journari@donga.com. 據統計，在4月10日國會選舉事先投票的第壹天4月5日，投票率達到了12.60%（截至下午4點）。以事先投票第壹天計算，這是歷屆議會選舉中的最高紀錄，比4年前第21屆議會選舉時同壹時間的事先投票率（9.74%）高出2.86個百分點。這比在全國範圍選舉中創下最高事先投票率的2022年總統選舉第壹天投票率低1.51個百分點。 有預測稱，如果按照這種趨勢，有可能接近曾創下36.9%的事先投票率的總統選舉水平。據中央選舉管理委員會透露，當天全體4428.0011萬名選民中有492.2548萬名結束了投票。專家分析說：“選民們現在把事先投票看成正式投票時間的延長，這同時也是兩黨總集合支持層的結果。”事實上，包括兩天事先投票在內為期3天的正式投票，從當天起已經開始。 此次議會選舉的最大激戰地漢江地帶所在的首爾的投票率與全國投票率相同，比上次議會選舉上升3%。京畿道、仁川市雖然比全國投票率低1個百分點左右，但比上次議會選舉高出3%左右。在254個選區議席中，首都地區占122席，事先投票率也急劇上升，分析認為也是因為兩黨支持層各自集結。另壹個激戰地洛東江帶的PK（釜山、慶南）投票率也比上次議會選舉上升2%-3%。事先投票率上升幅度較大的地方是湖南地區。大邱的事前投票率在全國最低。 明知大學政治學系教授金亨俊（音）表示：“自2017年以後，韓國社會完全分裂為進步和保守，理念和陣營之間的矛盾結構得到加強，所以人們才會前往投票場。但是，如果事先投票率高、整體投票率就會提高的公式在上次總統選舉中被打破。至於對誰有利，只有揭開蓋子才會知道。”仁川大學政治外交學系教授李俊漢（音）解釋說：“和過去選舉時壹樣，進步傾向選民通過事先投票集結的現象此次也反復出現，保守陣營也積極鼓勵國民力量黨鼓勵其支持層進行事先投票，因此整體事先投票率有所上升。” 朝野政黨宣稱事先投票率高對自己有利，各自大聲呼籲支持層集結。共同民主黨代表李在明當天上午在大田結束事先投票後對記者說：“（因為事先投票率高）期待整體投票率會提高。”共同民主黨曾提出過投票率達到歷史最高的71%的目標。國民力量黨中央選舉對策委員會綜合狀況副室長洪錫俊（音）當天在國會會見記者時表示：“事先投票率高絕不是像以前那樣只有利於共同民主黨。”

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