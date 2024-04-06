植樹節應成為超越樹木、思考森林未來的日子. April. 06, 2024 07:39. . 第79個植樹節的5日，全國各地種植了約7000棵樹。植樹節雖然設立於1946年，但也有人認為其由來是1493年。據說，朝鮮成宗24年3月10日（陽歷4月5日），國王和官員們親自在東大門外開墾了農田。也就是說，4月上旬正是植樹造林的好天氣。 但是從數年前開始，“應該變更植樹節”的呼聲越來越高。據山林專家介紹，植樹的最佳氣溫是6.5度，是過去4月初的天氣。但由於氣候變化，最近10年植樹節的平均氣溫比1940年代上升了1.5至4度。環境團體表示“植樹節應該移至3月”，上個月還舉行了植樹活動。 有人指出，不僅要將植樹節提前，還要對“植樹”本身進行考察。其背景也是氣候變化。樹木吸收溫室氣體的罪魁禍首二氧化碳。壹棵樹每年能吸收8公斤左右的碳。1公頃的森林每年可以去除10噸以上的碳。這相當於6輛汽車壹年的碳排放量。 樹木會經歷生長→成熟→衰退期，因此碳吸收能力也有“全盛期”。生長期碳吸收能力增加，衰退期減少。樹木死後分解的話，反而會排出碳。據國立山林科學院透露，國內主要樹種橡樹、松樹等平均在25年後，碳吸收量每年都會減少。分析松樹每年的碳吸收量，30年生的碳吸收量為12.1噸，而60年生的碳吸收量僅為1.8噸。 木材也可以成為盛載碳的器皿。政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的調查結果顯示，木材能儲存碳30年左右。如果用木材建造建築物，碳排放量每平方米減少110至470公斤。這也是發達國家積極利用木材的原因。日本於2021年將現有木材相關法律修改為《脫碳木材利用促進法》。法國從前年開始實行用木材建造至少50%公共建築的法案。 韓國的情況如何呢？國內森林面積（630萬公頃）占國土面積的63%。這是世界平均水平（31%）的兩倍。從1960年到現在，共種植了120億株。但是國內77.2%的樹木是30年生以上。碳吸收量較高的1~10年生占4%，11~20年生僅占3%，21~30年生占11%。樹林各處由於密密麻麻地生長，光合作用不暢，很多樹木平均直徑只有30厘米。每年被砍伐的山林面積不到2萬公頃，僅占全體山林的0.3%，國內木材自給率只有16%左右。這壹水準明顯低於日本（42%）、德國（76%）。韓國是每年進口相當於約7萬億韓元木材的世界第四大木材進口國。 這就是為什麽專家提議，在適當砍伐樹木、降低密集度、活用木材等的同時，迫切需要種植碳吸收能力強的新樹的良性循環的原因。但是，由於社會普遍認為“砍伐樹木的行為會破壞環境”，所以如何保護和利用我們的樹木和森林的討論仍然屬於禁忌。環境團體也表示“稍有不慎就會導致亂開發，森林就會遭到破壞”，反對砍伐樹木。 筆者認為，為了減緩氣候變化，營造可持續的森林，現在應該超越“多栽種”，考慮“栽種好、培育好、妥善利用”的方案，這種共識已經越來越大。不僅是木材，紙巾等日常生活中處處都使用樹木。只顧著保存，大量進口木材是不合適的。從地球的角度來看，這是只保護國內森林的珍貴自然，其他國家的森林不是可以隨意使用的資源。

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