實習醫生-住院醫師的先後供給出現差池……醫療大亂後遺癥令人堪憂. April. 04, 2024 07:42. . 隨著醫療空白事態的長期化，醫生供給依次出現差池的憂慮正在加大。在提交辭職書的實習醫生、住院醫師拒絕復職的情況下，今年大部分新實習對象也沒有申請實習生聘用。他們在2月份曾表示過贊同現有專業的集體辭職，放棄研修的意向，實際上今年上半年拒絕了聘用。如果原先每年壹定數量的實習生急劇減少，長期的醫生供需必然會出現空白。 據保健福祉部透露，今年通過實習考試的3068人中，只有131人（4%）申請了實習生聘用。剩下的96%放棄了實習。首爾大學醫院166名實習生中只有6名註冊，塞弗倫斯醫院151名中只有4名註冊。釜山大學醫院和梁山大學醫院分別有60名和38名實習生名額，但連壹名都沒有達到。 在實習醫生、住院醫師、專攻醫生的培養過程中，如果從實習醫生到供需受阻，住院醫師、專攻醫生、教授都會依次出現不足。從明年開始，將會出現住院醫師招聘難現象。更何況，如果正在“同盟休學”的醫大學生集體留級，明年的實習醫生培養也將中斷。實習培訓醫院主要是在必需、重癥醫療中發揮核心作用的上級醫院，從這壹點來看，“實習醫生招聘難”將原封不動地輪回為患者的損失。 在以目前離開醫院的專攻醫生為對象進行的問卷調查中，每10人中有3人表示“無意為成為專攻醫生進行研修”，這壹點也令人擔憂。也就是說，忍受著艱苦的研修，幹脆放棄成為支撐必需、重癥醫療的專攻醫生。這對社會來說也是很大的損失。 醫療界悲觀地預測，今後醫生空白期至少會持續4、5年。即使明年醫大招生名額增加2000名，醫大畢業生成材也是在6年後。要想培養完成專攻醫生研修的專門醫生，需要10年的時間。如果不盡快處理此次醫療空白事態，從長遠來看，醫生的供需本身就會出現嚴重問題。即使不是這樣原本缺少醫生的必要、地方醫療也將面臨與災難無異的情況。固守2000人而失去對話機會的政府，或者沒有提出任何對策就離開醫院的醫生們，想如何對此負責呢？

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