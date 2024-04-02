“要求內塔尼亞胡辭職”，以色列反政府示威雲集几万人. April. 02, 2024 08:16. by 李智潤記者 asap@donga.com. 以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯之間的戰爭已經持續了約半年，上個月30、31日兩天，以色列全境舉行了要求以色列總理內塔尼亞胡辭職和提前實施總選的大規模反政府示威。但是內塔尼亞胡總理斷然拒絕了辭職要求，堅持要在哈馬斯的根據地加沙地區最南端城市拉法展開地面作戰。 據《路透社》等媒體上月31日報道，當天耶路撒冷、特拉維夫等以色列各地的市民湧上街頭，敦促內塔尼亞胡總理下臺，並釋放被哈馬斯扣押的以色列平民人質。壹天前，內塔尼亞胡總理的住宅前也發生了類似的示威。《以色列時報》等媒體上個月31日評價說：“僅在耶路撒冷的議會建築物附近就雲集了几万人”，“這次示威是戰爭爆發後最大規模的反政府示威。” 特別是人質家屬們主張“總理是人質協商的最大障礙”。他們呼籲，通過早期總選選出新領導人後，與哈馬斯進行協商，贖回人質。目前尚未釋放的人質約為130人，據推測其中34人死亡。 內塔尼亞胡總理主導的極右聯合政府內部的破裂音也越來越大。占以色列人口約13.5%的超正統派猶太人“哈瑞迪”從1948年建國開始就免服兵役。但去年戰爭爆發後，要求他們入伍的輿論日益高漲。內塔尼亞胡總理為了得到核心支持層極右選民的支持，正在推進正式免除哈瑞迪兵役的法案。對此，聯合政府內世俗主義傾向較強的政黨提出了抗議。 但內塔尼亞胡上月31日在記者會上表示，“如果現在舉行議會選舉，人質談判可能會進壹步推遲”，斷然拒絕了辭職要求。他還表示“已經做好了在拉法進行地面戰的準備”，堅持了強行進行地面戰攻擊的意向。友邦美國等國家擔心巴勒斯坦平民的犧牲，敦促盡快停戰，但以色列當局卻對此不聞不問。 當天，內塔尼亞胡總理接受了疝氣手術。他在去年7月也接受了心臟調節器植入術。人們越來越擔心75歲的他健康方面出現問題。

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