輿論調查：議會選舉選區支持率……共同民主黨45.5% VS 國民力量黨34.7%. April. 01, 2024 07:47. by 金埈馹 jikim@donga.com. 對於“如果今天是投票日，下屆政黨候選人在選區議會選舉中展開對決，將投票給誰”的提問，45.5%的人表示將投票給共同民主黨候選人，34.7%的人表示將投票給執政黨國民力量黨候選人。兩黨相差10.8個百分點，在誤差範圍（±3.1%）之外。42.5%的人回答“為了牽制政府，第壹在野黨共同民主黨候選人應該多數當選”，33.4%的人回答“為了國政穩定，執政黨國民力量黨候選人應該多數當選”，相差9.1個百分點。 《東亞日報》在創刊104周年之際，委托輿論調查機關“Research&Research”在2月28日、29日以全國1004名成年男女為對象進行了輿論調查，結果在31日出現了上述結果。輿論調查結果顯示，選區候選人投票方面，在4月10日議會選舉中最大勝負點首爾地區（48席）中，共同民主黨占49.5%，國民力量黨占32.6%，相差16.9個百分點；在擁有最多議席數（74席）的京畿、仁川地區，共同民主黨（45.7%）和國民力量黨（33.1%）相差12.6個百分點；在每次議會選舉時都被認為為決定性因素的大田、世宗、忠清地區（28席），共同民主黨占45.9%，國民力量黨占35.8%，相差10.1個百分點；在激戰地洛東江地帶所在的釜山、蔚山、慶南地區（40席），國民力量黨占46%，與共同民主黨（34.9%）拉開11.1個百分點。 比例代表政黨投票意向依次為國民未來29.8%、祖國革新黨24.0%、共同民主聯盟20.6%。如果把祖國革新黨和共同民主聯盟合計，則為44.6%，高於國民未來。 對於醫科大學擴招問題，57.2%的受訪者表示“應該擴招，但應制定調整規模和時間的仲裁案”，28.5%的人認為“應該按照政府方案擴招2000人”，8.3%的人認為“不應該擴大醫大招生規模”。在政府應對高物價的調查中，69.8%的人回答“做得不好”，21.1%的人回答“做得好”。輿論調查以100%無線電話問答的方式進行，以無線RDD為標本實施，可信度為95%，標本誤差±3.1個百分點，應答率為9.3%。詳細內容請參看中央選舉輿論調查審議委員會網站。

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