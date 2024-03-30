俄羅斯行使否決權，聯合國對朝制裁專家小組解散……擔憂之聲：“取消監視朝鮮的監控”. March. 30, 2024 07:34. by 華盛頓=常駐記者文炳基、高道藝記者 weappon@donga.com、yea@donga.com. “監控對朝制裁履行的閉路電視消失了。” 負責監督聯合國安理會對朝制裁是否得到遵守的對朝制裁委員會下屬的“專家小組”，因安理會常任理事國俄羅斯行使否決權、另壹個常任理事國中國棄權，自2009年成立後、時隔15年宣告解散。如果沒有追加措施，這壹小組的活動將於4月30日結束。 有人擔心，由於朝鮮和俄羅斯加強軍事合作、中國默許朝鮮核活動，國際社會的對朝制裁正在失效。英國《金融時報》擔心地表示，“對朝制裁體制幾乎已經崩潰”。尤其是對安理會常任理事國俄羅斯“濫用否決權”的批評也日益高漲。 聯合國安理會當地時間28日召開會議，討論由8人組成的對朝制裁委員會專家小組的延長任務案，但因俄羅斯的反對而遭到否決。中國則是棄權。安理會決議的通過需要美國、英國、法國、中國、俄羅斯5個常任理事國的壹致同意。 外交界分析認為，這是俄羅斯對壹直詳細監視朝鮮和俄羅斯之間非法武器交易情況的專家小組的報復措施。也就是說，俄羅斯為了今後與朝鮮進行追加武器交易時不受妨礙，取消了談判小組。 實際上，20日公開的專家小組報告詳細分析了朝鮮產武器用於烏克蘭戰爭的途徑。裝載集裝箱的俄羅斯船舶不斷往返於朝鮮羅津港和俄羅斯符拉迪沃斯托克杜奈港的事實被衛星照片生動地記錄了下來。該集裝箱被運往烏克蘭邊境的彈藥庫。 國際社會強烈譴責了俄羅斯和中國的這種行為。韓國駐聯合國代表黃浚局（照片）表示：“這是在犯罪的情況下損壞監控錄像。”美國國務院發言人馬修·米勒也表示：“俄羅斯為了同朝鮮進行‘墮落的交易’，行使了否決權。對俄羅斯和中國深感失望。”日本官房長官林芳正也表示：“將與韓國、美國等誌同道合的國家緊密合作，采取追加應對措施。” 安理會在2006年朝鮮進行第壹次核試驗後設立了對朝制裁委員會。2009年朝鮮第二次核試驗後，安理會又組建專家小組，每年都延長活動時間。他們監視朝鮮違反制裁、非法武器的開發和轉運、奪取虛擬貨幣、朝鮮國務委員長金正恩進口奢侈品等，每年兩次將上述內容發布公開報告。

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