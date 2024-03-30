創新的象征——蘋果的背叛. March. 30, 2024 07:33. . 最近某網絡社區上傳了壹篇題為《使用iPhone的女兒，使用Galaxy的媽媽》的文章。媽媽為了紀念女兒上初中，給她買了蘋果手機。雖然是二手貨，但女兒非常喜歡，十分珍惜。卻出現了意想不到的問題。因為媽媽使用Galaxy智能手機，無法再用應用程序控制iPhone。收費控制應用程序也毫無用處。媽媽不得不購買二手iPad（本來想買iPhone，但據說二手iPhone也過於昂貴），在創建了蘋果用戶名之後，才得以控制女兒使用iPhone。 由於iPhone的封閉性，母親不得不浪費。而制造商蘋果可以賺更多的錢。最終，美國法務部開始著手撤除蘋果的這種形態。最近以蘋果為對象提起了違反《反壟斷法》的訴訟。 在司法部長梅裏克·加蘭德的新聞發布會上，蘋果的封閉性形態原封不動地暴露了出來。蘋果降低了Galaxy等其他智能手機的應用程序功能，阻礙了蘋果以外的周邊設備的性能。例如，iPhone用戶利用信息應用程序向非iPhone用戶發送短信，就會顯示為綠色。對話沒有加密，視頻畫質下降，也不能修改信息。 如果iPhone用戶與使用其他智能手機的朋友交換信息、視頻等，必然會感到不便。這直接給人壹種“iPhone以外的智能手機質量不好”的感覺。盡管問題出自iPhone。加蘭德壹針見血地指出：“蘋果並不是憑借優秀的產品在競爭中領先，而是違反《反壟斷法》，在智能手機市場上壹直保持著壟斷地位。” 新聞發布會上還介紹了2022年美國加利福尼亞州某次會議上發生的軼事。壹名與會者問蘋果首席執行官蒂姆·庫克：“有沒有想過改變與其他智能手機交換信息的方法？不為別的，就是因為不能給媽媽發視頻。”庫克答道：“給媽媽買iPhone吧。”這也許是玩笑吧。但是自從知道美國司法部的起訴內容後，聽著就不再像是玩笑了。 庫克在蘋果創始人史蒂夫·喬布斯的勸說下，於1998年加入了蘋果。如果說喬布斯是充滿魅力的天才類型，那麽庫克則是細心的管理者類型。因此，庫克在2011年成為蘋果首席執行官時，投向蘋果的目光是憂慮遠多於期待。 但記者對庫克給予了很高的評價。其契機是他2014年勇敢地公開自己是“同性戀”的事實。他在給彭博社的投稿文章中表示：“因為是同性戀者，所以可以理解屬於少數群體的意義，也可以深入了解少數人的苦衷。”他強調多樣性、平等、女性雇傭等，展現了包容力。這給具有革新形象的蘋果帶來了溫暖。 這樣的蘋果憑借封閉的生態界維持了壟斷地位，令記者感到很大的背叛感。歐盟也以違反《反壟斷法》為由，本月初向蘋果征收了約2.7萬億韓元的罰款，從這壹點來看，背叛感的共鳴可能會擴散到全世界。喬布斯在2007年推出iPhone17年後，蘋果可能會面臨最大的危機。曾是蘋果增長動力的封閉性現在成了最大的難題。韓國企業也應該反思壹下是否建設了“被高墻包圍的庭院”。

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