金正恩和岸田正在拉拉扯扯，如果韓國不想被越頂跨過……. March. 29, 2024 07:30. . 首腦間的會面非常謹慎。日程、議題等即使調整到壹定程度也不會輕易公開。壹名對禮賓業務頗有經驗的外交當局人士表示：“首腦會談應該調整到只要不是天災人禍就不會取消的水平，這樣才會告知日程。” 最近有與這種常識背道而馳的關系。那就是朝鮮和日本。金正恩的妹妹金與正上個月發表談話，就朝日首腦會談的可能性表示：“兩國完全可以共同開創新的未來。”本月25日，日本首相岸田文雄突然公開表示，已向金正恩提議會面。但就在第二天，他又改口說：“朝日首腦會談對我們來說，並不是關心事項。” 在首腦間氛圍尚未成熟的情況下，金與正就敲鑼打鼓地“實狀轉播”，看到這壹幕，日本自然感到不快和不爽。但日本的反應有點微妙。岸田上個月表示，“正在具體進行（與首腦會談相關的）各種活動”，但在金與正25日突襲談話後反而配合地表示，“要想與朝鮮解決所有懸案，首腦會談非常重要”。 首腦會談的準備過程，同盟之間也艱難而小心。相互並沒有多少喜歡之處的朝鮮和日本為何最近公開“推推拉拉”呢？ 日本抓住會談帶子的理由比較明確。對於將於9月結束任期的岸田首相來說，為數不多的扭轉支持率的籌碼之壹就是與金正恩的談判桌。韓國政府壹名消息人士表示：“雖然可能性很小，但如果朝鮮對綁架者問題表現出誠意，對陷入20%左右支持率泥潭的岸田文雄來說，這將是壹張大牌。” 朝鮮公開談論首腦會談的理由是多方面的。首先，朝鮮顯然想主動公開秘密交涉事實，動搖日本。似乎在算計，如果動搖韓美日中接近性相對較好的日本，就會瓦解韓美日三角環。韓國外交當局人士表示：“朝鮮此舉是為了讓岸田文雄露出乞求對話的姿態，提高宣傳效果，同時擺脫國際外交孤立的局面。”也有分析認為，這是為了在11月美國大選之前與美國進行接觸而試探日本的意圖。 大部分人認為，眼下促成朝日首腦會談的可能性微乎其微。最關鍵的是，在綁架日本人問題上，雙方分歧依舊。雖然朝鮮反復強調會談的前提條件是“不要提及綁架問題”，但日本仍然堅持不提這壹議題就不舉行會談的方針。金與正26日突然斷然拒絕會談，很有可能是因為雙方的這種隔閡。 從韓國政府的立場來看，不能因為朝日首腦會談是鄰居家的事情就袖手旁觀。也不能因為眼前沒有可見的動向就如望遠山。如果雙方的迫切需求壹拍即合，氣氛就會急速發展，這就是首腦會談。 如果不想在發呆之後被越頂跨過，首先要仔細檢查朝日的動向。如果有朝日對話的動向，就應該利用這個機會了解朝鮮的內心想法。提高韓美日情報合作水平，細心觀察並及時提醒，防止日本卷入金正恩的陰謀，這壹點也很重要。

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