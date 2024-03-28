現代汽車“3年68萬億韓元”、LG“5年100萬億韓元”……經濟不景氣中的未來投資. March. 28, 2024 07:31. by 朴賢益記者、具特教記者 beepark@donga.com. 國內大企業在經濟蕭條的情況下，為了確保未來增長動力，發表了以萬億（兆）為單位的投資計劃。去年經濟增長率僅為1.4%，在擔心長期低增長的情況下，還表明了擴大工作崗位的方針。 現代汽車集團27日表示，從今年開始到2026年為止的3年間，將在國內聘用8萬名員工，共投資68萬億韓元。8萬名中有4.4萬名將被安排在電動化、軟件中心車輛（SDV）等未來新事業領域。現代汽車預測，受增加雇傭的影響，國內零部件產業將追加雇傭11.8萬名員工。在國內投資的68萬億韓元中，31萬億韓元用於研究開發（R&D），35萬億韓元用於設備投資。 LG集團也在同壹天宣布，到2028年為止，5年內將在國內投資100萬億韓元。這相當於LG國內外總投資規模的65%。在100萬億韓元中，計劃向人工智能（AI）、生物、清潔技術等未來技術和電池、汽車零部件、新壹代顯示器等增長領域投資50萬億韓元左右。另外，LG計劃將此次發表的約55%的投資金投入到R&D中，將國內培養成研究開發及制造核心基地。 此前，尹錫悅政府上臺後的2022年5月，國內11家主要集團曾發表過在今後3~5年內投資1060萬億韓元的計劃。當時，現代汽車和LG分別公布了到2025年和2026年的投資計劃，此次又發表了再往後1~2年的未來計劃。其余的三星和SK等主要集團27日表示：“將毫無差池地履行2022年發表的投資計劃。”

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