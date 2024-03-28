“在野黨顛覆國家”“執政黨無能政權”……只強調“反尹”和“反李”選擇的議會選舉. March. 28, 2024 07:30. . 4月10日議會選舉從今天開始正式選舉運動。境外國民投票已從昨天開始，下個月的事先投票（5、6日）還有8天。在尹錫悅總統就任兩年之際舉行的第22屆議會選舉，具有總統中期評價的性質。同時，這也是評價4年前以壓倒性勝利主導第21屆國會的共同民主黨4年來所作所為的機會。 此次議會選舉是在醫科大學（醫學院）擴招帶來的混亂、高物價和每況愈下的出生率、在技術霸權競爭中制定企業生存戰略等嚴重的國內外環境下進行的。但是，朝野政黨雙方並沒有就緊急的國家議題展開競爭，而是繼圍繞公推的黨內權力鬥爭後，試圖極端的陣營集結。 昨天報道的《東亞日報》采訪中，朝野兩黨代表（黨首）表示的議會選舉構想也是其延長線。國民力量黨緊急對策委員長韓東勛就共同民主黨表示：“那邊的勢力所說的，相比牽制政府，更接近於顛覆國家。追求的不是公共利益，而是私人的復仇和防禦。”這壹發言再次確認對在野黨的無視，讓人懷疑議會選舉後能否恢復合作。共同民主黨代表李在明則表示：“執政黨無能且不負責任……濫發空白公約。議會選舉是決定大韓民國是崩潰還是前進的歷史性分水嶺。”在他們看來，執政黨是導致大韓民國崩潰的集團。 兩位代表的發言實際上是呼籲“對方差勁，請選我”的負面情緒，也是強迫反尹-反李的投票。如果是執政黨代表，就應該超越地區發展公約，提出未來藍圖和整合的信息。作為前半期是執政黨、後半期是在野黨主導第21屆國會四年的共同民主黨代表，應該反省過去4年，提出建設性合作構想。但是，雙方候選人公推也以強化有力壹方的勢力結束，連遠景規劃都沒有提出。從兩人身上似乎可以確認，政治已失去自己應有的位置。曹國革新黨只助長了曹國代表本人或被公推的候選人，以及把彈核、特檢放在首位的公約等另壹場大混戰。. 隨著正式選舉運動開始，議會選舉將成為更大的對決場。盡管如此，朝野政黨代表也不能回避因前所未有的陣營對決而政治受傷的選民。即使展開選舉攻防戰，也要在這期間同時發出相生和合作的信息。只有這樣，選舉後的國政和議會政治才能得到喘息的機會。

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