大谷翔平：“翻譯說了謊……我與賭博無關”. March. 27, 2024 07:39. by 李憲宰 uni@donga.com. “翻譯偷了錢，說了謊。我沒有做任何與賭博有關的事情。” 美國職業棒球大聯盟（MLB）超級明星大谷翔平（30歲•洛杉磯道奇隊）強烈否認了自己與非法賭博有關聯的疑惑。 26日，在美國洛杉磯道奇體育場舉行的與洛杉磯天使隊的季前賽前夕，大谷翔平在記者會上就自己原先的翻譯水原壹平（40歲）的非法賭博事件親自做出了表態。這距離道奇俱樂部以非法賭博、盜竊等嫌疑解雇水原壹平僅過了5天。約12分鐘的記者招待會全場不允許拍照，也不接受記者的提問。大谷壹邊讀著事先準備好的原稿，壹邊壹壹解釋了此次事件的好奇心。新翻譯威爾•艾瑞頓坐在大谷的旁邊。艾瑞頓之前曾擔任過去效力於道奇隊的日本投手前田健太（現明尼蘇達隊）的翻譯。 大谷翔平表示：“不僅是棒球，在其他任何項目上也沒有下過賭註。也沒有拜托過別人代為下註”，“沒有聯系過賭徒，也沒有接到過別人要求幫助下註的邀請。” 起初，水原壹平解釋說，大谷為了替自己償還賭博債務，親自向賭博業主匯款，但後來又推翻了這壹說法。大谷說：“總而言之，水原從我的賬戶裏偷了錢，並壹直說謊”，“我之前十分信任的人做了這樣的事情，對此感到非常悲傷和震驚。”他還說：“賽季開始後，律師們會處理這個問題，我會最大限度地協助調查。期待能集中精力備戰賽季。” 但大谷翔平的解釋並沒有完全消除疑惑。《雅虎體育》報道稱，“從自己的賬戶中流出了400萬美元（約53.6億韓元）以上的資金，大谷卻對此毫不知情，這令人費解。”如果大谷牽涉到非法賭博或明知水原壹平賭博的事實還代為償還債務，將成為懲戒對象。MLB事務局目前正在調查該事件。

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