當政治智商遇到“厚黑”. March. 26, 2024 07:27. . 隨著4月議會選舉的臨近，切實感受到政治相比“道”而言更是傾向於“技”的領域。因此，不管是“厚顏”的“厚”還是“腹黑”的“黑”，二者取壹方能贏得政治，100年前中國人的這壹歷史研究成果依然意味深長。用“厚黑”決定勝負的政治在古代中國也許可行，但在21世紀的韓國政治中則不可取。盡管如此，選民們在政治智商（IQ）與“厚黑”相遇時，還是會給予更多的支持。 看看首爾江北公推騷動後共同民主黨全體的沈默吧。此前批評李在明代表專橫的元老們和遭遇“非明（非李在明派）橫死”的親文在寅派們，都像是約好了壹樣閉口不談。親文在寅派遭排擠時甚至發表聲明進行批評的前總理金富謙轉過身來表示：“現在不會再說了。”這是近乎不給政敵食物（口實）的本能。這是集團智商的啟動，若以“厚黑”而論，相當於其中的“厚”。 共同民主黨同時推薦韓美同盟論者、前朝核六方會談代表魏聖洛和主張反美的3名統合進步黨新銳為比例代表，這分明是價值沖突。盡管如此，賦予在華盛頓說話好使的魏聖洛2號，堪稱神來之筆。中國大使邢海明面前的偶發事件、大舉公推反美運動人士、感謝中國-臺灣（謝謝）的發言指向了壹個方向。那就是，李在明並不欣然同意美國主導的國際秩序。就連這樣的他也重用了同盟派外交官。無論是承認政治智商，還是將其視為“黑”的小伎倆，這都是選民的責任。這與大莊洞、雙鈴等眾多事件中表現出的“厚黑”跡象不同，是壹種政治感覺。 親尹錫悅派核心人物、國民力量黨公推管理委員李喆圭又是如何？批評“韓東勛私薦”與金富謙的沈默形成了對比。朱基煥因在國民力量黨內比例代表候選人排名靠後而掛冠而去，三天後被龍山總統室任命為總統特別助理。這兩件事都是在選舉即將到來之際，執政黨核心部針對黨的招牌韓東勛委員長的事情，不知道怎麽竟有可能。更何況，檢察機關調查官出身的朱基煥在2年內先後四次被賦予公職機會，包括交接委員會、光州市長候選人、議會選舉比例候選人、總統特別助理等。在在野黨批評“又是檢察機關出身，又是熟人”之前，總統的支持者們都會扯其後腿。雖說是不坐班、無報酬，但沒有把特別助理人選推遲到議會選舉之後，這不是壹件小事。這意味著並沒有像駐澳大利亞大使李鐘燮那樣細致的過程管理。龍山經常出現既不“厚”也不“黑”的決定。 最近，前部長曹國有很強的“厚”勁。他因涉嫌對金融委員會局長柳在洙的腐敗睜壹只眼閉壹只眼，在二審中被判有罪。接受青瓦臺核心人士的委托而平息公職監察，這是權力型犯罪。每當被問到這個問題時，他都會回答：“我也許有入學考試的問題，但絕不會有權力型不正之風。”因為說話太過自信，甚至讓人產生“柳在洙事件也變成無罪了嗎”的錯覺。但又能怎樣呢？選票投向曹國革新黨是有理由的。這意味著，很多人對總統周圍和檢察官們“為什麽調查得那麽稀松”的問題表示同感。與此無關，筆者建議像曹國本人和黃雲夏議員壹樣在下級審判中被判有罪的候選人辭去候選人職務。那樣做符合廉恥，曹國只有那樣做，才才能稍微擺脫“厚”的束縛。 高政治智商和“厚黑”相遇並不是好政治的充分條件。但如果沒有，就難以在選舉中獲勝。兩個世紀前法國學者就曾說過：“所有國家都有符合其國民水平的政府。”最近選民的政治智商並不亞於政界人士。無論是龍山還是朝野政黨，都要提高政治智商，才能匹配選民水平的提高。如果做不到這壹點，就沒有勝利什麽的。

한국어