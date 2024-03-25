李在明提議“發放恢復民生補貼，每人25萬韓元”. March. 25, 2024 08:12. by 金智賢記者、崔慧玲記者 jhk85@donga.com、herstory@donga.com. 共同民主黨代表（黨首）李在明24日表示：“（向政府）提議發放恢復民生補貼，每人25萬韓元、每戶平均100萬韓元。”李在明表示，為此所需的財源約為13萬億韓元。他主張：“與尹錫悅政權此前給予的富人減稅和履行‘沒有民生的民生討論會’上表示的欺騙性善心公約所需的900萬億至1000萬億韓元相比，真的只是九牛壹毛而已。”文在寅政府在2020年4月15日議會選舉12天前宣布發放14.3萬億韓元規模的第壹次新冠災難補貼方案，引發了“金錢選舉”爭議。對於李在明在議會選舉18天前再次提出補貼全體國民的主張，國民力量黨抨擊稱：“這是深入骨髓的‘撒錢’DNA（遺傳基因）。” 李在明當天在首爾市松坡區遊說現場召開記者會，表示“為了處於懸崖上的民生經濟，應該出臺特別對策”。他還表示，將推進對基礎生活保障金（低保）領取者和次上位階層等弱勢群體每人追加發放10萬韓元。 李在明說，籌措13萬億韓元財源的方案是“國民稅金”，“可以發行國債，也可以調整現有預算”。他還主張：“經常提到國家財政赤字，貧窮、困難的時候100萬韓元和富余的時候，100萬韓元的價值是不壹樣的。13萬億韓元的資金可以在其他地方進行調整，以後再填補。” 李在明提議用地方券發放民生恢復補貼。國民力量黨中央選舉對策委員會宣傳團長朴正河批判道：“到了選舉的時候，共同民主黨似乎對散發金錢產生了鄉愁。韓國國民不會再被這些所迷惑了。”

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