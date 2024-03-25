在英偉達現場看到的愈演愈烈的AI芯片戰爭. March. 25, 2024 08:12. . “不覺得像泰勒•斯威夫特演唱會現場嗎？” 坐在旁邊的美國記者搭話了。當時正在等待英偉達（NVIDIA）首席執行官（CEO）黃仁勛（Jensen Huang）的主題演講。18日，美國聖何塞SAP中心舉行了宣布英偉達開發者活動開幕的主題演講。國家曲棍球聯盟（NHL）地區選手團的主場1.1萬多個座位座無虛席。媒體人、金融分析師、產業分析師、展示合作公司工程師等各數百人劃分了組別區域。 技術企業的開發者活動，顧名思義就是向開發者及合作公司表示“我們將推出這種技術，會按照這個進行制作”。已故蘋果CEO史蒂夫•喬布斯在2007年公開iPhone後，開發者活動成為更加大眾化新產品公開場所的契機，但盡管如此，此次英偉達活動的熱潮還是非常獨特。 竟然對隱藏在數據中心服務器中、消費者根本無法觸摸的半導體新產品活動給予熱烈關註。看著黃CEO展示新壹代AI芯片“Blackwell”系列的實物，1.1萬多人同時鼓掌，可以感受到半導體正在成為AI的超級明星。這可能是美國華爾街將此次活動比喻為傳奇音樂慶典，命名為“AI的伍德斯托克”的原因。 在第二天黃CEO的記者見面會上也可以確認“超級明星芯片”的時代已經到來。主人公是三星電子和SK海力士的高帶寬存儲器（HBM）。在舞臺上接受提問的黃CEO邊說“因為照明問題，看不到記者的臉”，邊走下舞臺。身為華裔美國人的他見到臺灣記者後表示很高興，並多次提及英偉達與臺灣代工TSMC（臺積電）的深厚關系。看起來連舉手等待順序的時間都沒有，所以筆者漫無目的地問“三星呢”。他還壹壹接受了韓國記者的後續提問，並多次強調HBM將“代替世界數據中心存儲器芯片，迎來巨大的增長周期”。發言5小時後，韓國股市開盤，看到三星電子股價上漲5%以上，對AI芯片市場的影響力感到驚訝。 像往常壹樣，當市場模式發生劇變時，就會有覬覦排名變動的可怕的後起之秀。誰也不知道英偉達是否會成為AI芯片生態界的主人公，市價總額會達到5年前的20倍左右，比韓國國內生產總值規模還要高。存儲器芯片排名第二的SK海力士在HBM市場躍居首位。20世紀80年代，美國美光公司為阻止日本和韓國半導體企業的成長，濫發反傾銷訴訟戰，但壹直排在第3位，因此，比三星更早開始大規模批量生產HBM，以向英偉達供應HBM。 到目前為止，超級明星芯片熱潮純粹是民間出現的爆發性增長。但是，美國政府卻表示要在此基礎上再加點補助金。不久前宣布對英特爾提供85億美元規模的援助，美光也在等待補助金。對於天文數字般的補助金，《紐約時報》（NYT）等美國媒體和美國半導體業界主張：“因為是壹次性，所以是不夠的”，“需要像《芯片法2》壹樣的追加支援法案。”半導體國家戰的熱潮正愈演愈烈。

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