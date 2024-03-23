遭遇“反壟斷訴訟”的蘋果公司市值壹天內蒸發150萬億韓元. March. 23, 2024 08:02. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “應該讓iPhone用戶和應用程序開發者只使用蘋果體制。” 2010年蘋果高層管理人員向當時的首席執行官（CEO）史蒂夫•喬布斯發送了有關亞馬遜電子書廣告的電子郵件。廣告中的主人公穿梭於蘋果iPhone和谷歌安卓手機之間，用Kin誒le應用程序讀書。喬布斯CEO表示不能容忍這種行為，並指示“將用戶和開發者關在蘋果平臺上”。 當地時間21日，以蘋果為對象提起反壟斷訴訟的美國法務部在長達88頁的訴狀中提到了這壹軼事，並指出：“這是蘋果為阻止競爭公司而采取的（典型）方式。”法務部長梅裏克•加蘭德表示“蘋果不是因為產品和服務優秀，而是違反了《反壟斷法》，以此來維持壟斷地位”，並高呼將保護消費者免受提出高價、更少的選擇權、更糟糕的用戶體驗的蘋果公司的侵害。《紐約時報》（NYT）預測，如果法務部在訴訟中獲勝，蘋果部分事業部甚至有可能解體。 ●“為什麽蘋果手機不支持三星支付和Galaxy Watch？” 美國法務部當天認為，蘋果結合iPhone和iPad等本公司硬件、iOS這壹獨立操作系統（OS）等，將用戶關在蘋果生態系統的種種行為都是“反壟斷”。最近以違反數字市場法（DMA）為由，在主要大科技企業中最先表示要調查蘋果的歐盟（EU）批評說：“與主要將蘋果的App Store壟斷及手續費征收視為問題不同，蘋果的反壟斷行為在多個領域廣泛進行。” 蘋果目前占據美國智能手機市場的65%。事實上已經阻止了谷歌安卓、微軟（MS）Windows等競爭OS的兼容，因此只要使用壹次蘋果機器，就會被困在蘋果生態系統內，其他公司的產品也很難購買。法務部認為這是“妨礙競爭的戰略”。 具體來說，蘋果的基本文字應用程序“iMessage”降低安卓用戶的信息傳送和視頻下載速度，安卓用戶和iPhone用戶分別用綠色和藍色來區分。 另外，法務部還指出，蘋果阻止像“微信”壹樣將信息或社交媒體等多種功能整合在壹起，起到壹個平臺功能的“超級應用程序”的出現，提高了微軟“Xbox”等以雲計算為基礎的遊戲的iPhone使用壁壘。法務部還提到了與三星Galaxy Watch等其他公司的智能手表無法兼容的問題。 在2022年的壹次活動中，與會者對蘋果CEO蒂姆•庫克說：“媽媽用安卓手機，很難用我的iPhone給媽媽發送視頻”，庫克CEO在訴狀中寫道：“還是給媽媽買壹臺iPhone手機吧。” ●LG退出美國智能手機市場也歸咎於蘋果 法務部表示，由於蘋果的這種行為，很多公司試圖進入美國智能手機市場，但都以失敗告終，並舉出了韓國LG電子、臺灣HTC、微軟的事例。因此，在美國智能手機市場上，蘋果最有意義的競爭對手只剩下三星和谷歌。 特別是，美國iPhone用戶的三分之壹是1996年以後出生的人，對於年輕消費者來說，三星智能手機的比重僅為10%左右。考慮到這壹點，擔心蘋果的壟斷地位今後會更加穩固。 主導此次訴訟的“大科技公司勾魂使者”、法務部反壟斷局長喬納森•坎特（照片）強調，反壟斷規制是美國經濟發展的原動力，蘋果的增長也源於反壟斷規制。壹度是美國最大能源公司的“標準石油Standard Oil”和大型通信公司“Belle Systems”都因限制而解體。20世紀90年代，由於當局阻止微軟的壟斷，當時瀕臨破產的蘋果iPod的iTunes被安裝在了Windows上，蘋果由此獲得了成長機會。

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