會議中心成為“價值1700億韓元的兒童咖啡廳”……盡管如此，繼續“推進新設”. March. 23, 2024 08:01. . 據調查，除首爾以外的地區，地方自治團體建設、運營的14個會議中心中，有10個每年面臨數十億韓元的赤字。雖然投入了超過1000億韓元的稅金建造，但由於需求不足，運營率達不到60%，大部分地方連運營費都拿不到。培育MICE（會議、獎勵旅遊、會議展示）產業的目標黯然失色，被用於周歲宴、自助餐、婚禮等活動的情況較多。浪費也不能是這種浪費法。 耗資1700億韓元、2021年開館的蔚山會展中心運營率僅為30%，累計虧損超過50億韓元。在附近的釜山和慶州已經有大型會議中心的情況下，很難吸引企業活動。蔚山市為了將中心租賃給兒童咖啡廳來彌補赤字，最近還修改了條例。耗資1200多億韓元的昌原會展中心也主要用於七十大壽和婚宴場所，因此受到地區商人“花血汗錢侵害民間商圈”的抗議。 盡管如此，地方自治團體還在爭先恐後地擴建或新建會展中心。光州金大中會議中心原計劃投入1400億韓元建設第二展示場，但由於工程費用上漲而暫緩實施。全北全州市和慶北浦項市分別投入3000億韓元和2166億韓元，正在推進新建設。有些地方自治團體無視對需求不足和重復投資的憂慮，建完之後卻表示，“不要進行自相殘殺的競爭”，要求“其他地方不要再建設了”。 大部分地區事業打著“搞活地區經濟”的名義，但實際上很多情況都是為了地方自治團體長炫耀和積累政績。以樂觀的展望誇大需求預測來推進事業，但很少有人對結果負責。如果在壹個地方自治團體取得成功，就會盲目地抄襲，類似的事業比比皆是。雖然全國有40多處纜車，但90%以上處於虧損狀態。到處都布滿了吊橋和單軌電車，標榜最初、最大、與眾不同的地標和建築物淪落為廢鐵塊的情況也很多。 在國家債務超過1000萬億韓元、低生育、高齡化導致稅收減少的情況下，不能再放任這種浪費稅金的行為。應該構建專家和地區居民可以監視地方自治團體預算浪費的系統。中央政府也應該正確考察事業妥當性，協調地方自治團體之間不要發生過度、重復投資。只有堵住稅金流失的地方，才能正常使用在必須使用的地方。

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