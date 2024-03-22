成為“價值1700億韓元的兒童咖啡廳”的會展中心. March. 22, 2024 07:35. by 蔚山=崔昌煥記者、大田=金泰英記者 oldbay77@donga.com. 據調查，地方自治團體為培育MICE（會議、獎勵旅遊、大型企業會議、活動展覽）產業，投入巨資建設的14個會展中心中，有10個處於虧損狀態。這是因為，雖然申辦了周歲宴、自助餐、婚禮等與設立目的無關的活動，但大多數開工率達不到適當水準的60%，因此未能填補運營費。 綜合21日東亞日報的采訪來看，最近3年間（2021~2023年）大田儒城區大田會展中心的累計赤字超過了170億韓元。因為2008年1月開業後，2022年3月投入1175億韓元擴建為原來的3倍規模，但在此期間開工率僅為29.9%至37.6%。壹年的運營費雖然按時流失了約100億韓元，但連壹半都沒能賺到。 部分赤字會展中心正在推進擴建，而且其他地方自治團體也在投入新建，因此有人擔心，稍有不慎就會增加血汗稅金的浪費。光州西區金大中會展中心同期虧損76億韓元，原計劃投入1400億韓元追加建設第2展示場，但最近因工程費用進壹步上漲而處於保留狀態。蔚山研究院經濟產業室長指出：“應該建立系統，讓居民在會展中心建立之前，從需求預測到驗證進行監視。”

한국어