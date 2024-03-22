大谷翔平的太極旗……孫興慜的太陽旗. March. 22, 2024 07:35. . “Let's go to France together（壹起去法國吧）。” 這是韓國國家足球隊拉拉隊“紅魔”在1998年法國世界杯亞洲區最終預選賽韓日戰的1997年11月1日在首爾蠶室綜合運動場掛出的助威標語。韓國隊是在已確定晉級世界杯決賽圈的狀態下進行比賽的。相反，日本隊只有贏得這場比賽，才能延續歷史上首次晉級世界杯的希望。結果日本隊以2比0獲勝。 紅魔和日本拉拉隊“超級日本（ULTRA NIPPON）”在比賽結束後也繼續助威。ULTRA NIPPON連呼“韓國！韓國！”，紅魔也用鼓聲回應。當時，壹名紅魔會員在接受《東亞日報》采訪時表示：“雖然韓國隊完敗很傷心，但看到遠道而來的ULTRA NIPPON朋友高興的樣子，決定視作某種安慰。” 同壹天，《東亞日報》還刊登了批評鈴木壹郎的報道。當天，鈴木壹郎參加了在蠶室棒球場舉行的韓日職業棒球黃金系列賽第1場比賽，他在防守後沒有進入擊球區，而是缺席了比賽。《東亞日報》報道稱，“6天前受傷的腰部狀態惡化了”，並懷疑“如果稍有不慎就會被韓國投手三振出局，日本頂級明星的自尊心就會受損”，所以主動要求被換下場。報道的題目就是《傲慢的鈴木壹郎》。 繼鈴木壹郎之後，日本頂級明星當屬大谷翔平。與鈴木壹郎不同，大谷的人氣非常高，甚至讓人產生“在韓國還有這麽受歡迎的日本人嗎”的想法。（女子組合TWICE日本成員Sana粉絲們噓！）洛杉磯道奇隊所屬的大谷翔平在2024美國職業棒球大聯盟開幕2連戰“首爾系列賽”前夕，在太極旗表情符號前向韓國粉絲們揮手致意，在入境後的記者會上也說“韓國是我最喜歡的國家之壹”，讓粉絲們更加沸騰。 如果孫興慜以托特納姆熱刺隊球員代表的身份，在太陽旗表情符號前比心並接受采訪時說“日本是我喜歡的國家之壹”，會怎麽樣呢？盡管如此，韓國球迷們還能為孫興慜加油嗎？大谷的太極旗雖然以感嘆號結束，但在孫興慜的日本國旗上卻留下了問號。 韓國和日本最終壹同進入了法國世界杯決賽圈。世界杯結束三個月後，金大中總統在日本國會上表示：“因為不到50年的不幸歷史，使歷經1500年的交流與合作歷史全部變得毫無意義，真是愚蠢的事情。”盡管如此，在口口聲聲說“金大中精神”的政治家中，在議會選舉即將到來之際，助長反日情緒的人不在少數。 “紅魔”之所以能夠為日本隊加油助威，是因為即使韓國隊輸掉了這場比賽，也不會受到太大的打擊。壹直被日本單方面欺負的我們，現在不是強大到即使孫興慜在太陽旗前微笑也能被當作“資本主義的微笑”的程度了嗎？不能放棄日本媒體形容為“沒有日本的反日”的單方面反感，這難道不是更傷自尊的事情嗎？

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