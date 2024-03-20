日本時隔17年再次上調利率……“速度調節”短期內不會有太大變化. March. 20, 2024 07:51. by 李東勛記者 dhlee@donga.com. 隨著日本央行日本銀行決定解除負利率，預計短期內全球金融市場的變動性會增大。也有人預測，隨著長期持續的日元貶值現象結束，韓國經濟也將獲得反射利益。與日本企業有出口競爭關系的汽車和造船業等被選為代表性的受惠產業。 日本19日決定上調利率，預計從中長期來看，日元將升值。當天，日元對美元的匯率超過150比1，呈現出日元弱勢，但有人評價，這是日本銀行發表放寬利率上調基調後出現的暫時現象。很多觀察人士認為，從中長期來看，日元對美元的匯率將下降到130比1左右。 有預測稱，如果今後日元升值現象加速，日本投資者將處理海外資產。美國《華爾街日報》當地時間18日報道稱，“日本的海外投資組合投資為4.2萬億美元（約合5618萬億韓元），如果日本的利率上升，可以在本國找到更有吸引力的選擇。”也有人擔心，以美國和日本之間的利率差和日元貶值現象為跳板的“日元套利交易”（借日元在利率相對較高的國家投資的方法）資金從全球股市流出，變動性可能會增大。 但也有意見稱，日本上調利率對韓國將起到利好作用。韓國投資業界認為，如果日元轉為強勢，脫離日本股市的資金將有相當部分流入韓國。去年4月-5月日元強勢時期流入韓國的外國人股票和債券投資額達到了146.8億美元（約19.6697萬億韓元）。在韓國股市被低估的情況下，最近韓國政府開始企業提升價值項目等股市刺激政策，這也被認為是離開日本的外國投資者前來韓國股市的原因。 此前因日元走低而在價格競爭中處於劣勢的韓國企業的出口競爭力有望恢復。Eugene投資證券研究員許載煥（音）分析說：“由於日本結束負利率，預計日元強勢，日本出口股可能會受到打擊。預計韓國處於競爭關系的汽車、機械、造船等將獲得反射利益。” 不過，由於此次日本政府預告將緩慢轉變政策，預計短期內國內外影響不會太大。新韓投資證券研究員河建炯（音）表示：“在日本政策利率變化波及內需經濟之前，日元強勢將非常有限。直到今年下半年（7月-12月），日元強勢幅度才會擴大。”

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