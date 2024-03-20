軍方年內將實現北韓遠程炮殺手戰鬥力化，構築武器、彈藥生產儲藏海外據點. March. 20, 2024 07:50. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 韓國軍方將在今年內將戰術地對地制導武器（KTSSM-Ⅰ）戰鬥力化。該武器貫通北韓地下坑道，可以破壞隱藏在坑道的北韓遠程火炮。韓美兩國泛政府層面的核保護傘運用模擬（TTS•Table-Top Simulation）演習繼去年之後，今年也將實施。該演習將以北韓實際使用核武器的假設為基礎進行。 國防部19日發表了以上述內容為中心的《2024年國防部主要政策推進計劃》。KTSSM-Ⅰ是2020年1月結束技術開發的武器，經過去年的質量認證射擊等，從今年開始將實現戰鬥力化。這是以2010年11月北韓用遠程炮攻擊延坪島事件為契機開始開發的武器。射程約180公裏，可貫通地下水m米。誤差範圍在1、2米以內，具有可以進行打擊的精密度。預計這將成為加強韓國型三軸體系中的殺傷鏈（kill chain•有事時先發制人打擊）的核心武器。 被稱為“韓國版薩德（THAAD•末段高空區域防禦系統）”的遠程地對空制導武器（L-SAM）也將於今年完成開發。L-SAM是3軸體系中構建韓國型導彈防禦體系（KAMD）的核心戰鬥力。在空中攔截（攔截高度為40至70公裏）北韓導彈的該武器，將與現有的韓國軍隊愛國者導彈（PAC-3）、天弓（中程地對空制導武器•M-SAM）和駐韓美軍薩德系統壹起，成為首都圈及核心設施的復合多層防禦網之壹。也就是說，可以更加嚴密構築對北攔截網。另外，在非常時期承擔對北韓進行精密打擊任務的韓國空軍主力戰鬥機F-15K的性能改良工作也將從今年開始進行。 為應對日益升級的北韓核、導威脅，相當於總指揮韓國型三軸體系的“指揮塔”的戰略司令部也將於今年下半年成立。據悉，戰略司設在首爾冠嶽區南泰嶺的首都防衛司令部。 在韓美首腦會談之前的去年4月，由韓國總統室和美國白宮主導進行的TTS和兩國國防、軍事當局之間的核保護傘運用演習（TTX），也是更具體地反映今年北韓的核使用階段性計劃而實施的。 國防部還表示，將擴大軍工出口及合作，生產、儲存韓國的武器和彈藥，構築非常時期可以利用的海外戰略據點。以海外戰略據點為中心，為了滿足各購買國的多種要求，計劃擴大當地生產及共同研究開發，加強K國防產業在世界市場的競爭力。

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