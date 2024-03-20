“廢除公示價格現實化計劃”……議會選舉前突然拋出，合適嗎？. March. 20, 2024 07:48. . 韓國政府表示，將全面廢除文在寅政府推進的“公示價格現實化計劃（路線圖）”。在昨天在首爾市永登浦區舉行的第21次民生討論會上，政府就現實化計劃強烈批評稱，“這是懲罰性征稅”“不合理的計劃”。雖然其宗旨是降低急劇上漲的房地產稅金負擔，但如果沒有具體的對策，在議會選舉之前先表明廢除方針，很難避免稅收民粹主義的指責。 2020年制定的公示價格現實化計劃的目標是，每年階段性地提高現實化率（市價與公示價格的比率），到2035年為止提高到90%。很多人批評說，在房價暴漲的時期，現實化率也急劇提高，擁有稅負擔過重。通常每年3%的公示價格上漲率在計劃實施後年均上漲了18%。隨著房價轉為下降趨勢，甚至出現了公示價格高於實際交易價格的價格逆轉現象。 現政府雖然從執政初期起就表示要完善公示價格現實化計劃的副作用，但壹直拖延著時間。把現實化率捆綁在路線圖發表前水平的69%的臨時措施已經持續連續兩年。政府原先表示將在去年下半年內提出路線圖修正案，但後來又改為“回到原點重新討論”。現在在委托研究結果出來之前，又突然提出了廢除方針。因為涉及需要修改《房地產公示法》，需要在野黨協助，政府的立場是，如果法律不能通過，將再使用壹年臨時方案。 有人指出，政府只強調通過廢除現實化計劃減輕稅負，卻忽視了房地產公示價格制度的目的和功能。最初形成需要公示價格現實化的輿論，是因為市價和公示價格的過度乖離、高價住宅少交稅金的公平性等問題。公示價格是健康保險、基礎老齡年金、殘疾人年金、國家獎學金等67個行政、福利制度的標準指標，因此需要慎重討論。 對於公示價格現實化計劃，不應該采取修修補補的措施，而應該制定既能減少國民負擔又能符合租稅正義的中長期計劃。要消除首爾和地方、公寓和單獨住宅等不同地區、不同類型、不同價位的不均衡，還要尋找解決不透明的計價問題的對策。在議會選舉之前說要減少稅負，而先提出廢除方針、之後再尋找對策，這不是合理的政策處理。

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