朝鮮時隔33天再次挑釁……向東部海域發射三枚彈道導彈. March. 19, 2024 07:36. by 尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮18日向東部海域發射了疑似超大型火箭炮（KN-25）的短程彈道導彈。這是朝鮮自今年1月發射固體燃料高超音速中程彈道導彈後，今年第二次發射彈道導彈。朝鮮發射彈道導彈違反聯合國安理會決議。這也是繼2月14日發射地對艦巡航導彈（海雕-6型）後，朝鮮時隔壹個多月再次發射導彈。 據韓國軍方透露，當天上午7時44分至8時22分，朝鮮從平壤壹帶接連發射3枚短程導彈。導彈頂點高度為50公裏，飛行300多公裏後墜落在鹹鏡北道吉州郡近海的蛋島方向。如果向南發射，可以到達對朝殺傷鏈（先發制人打擊）的核心戰鬥力F-35A隱形戰鬥機的基地（忠北清州）和忠南雞龍臺（各軍本部）等韓國軍的主要據點。韓國軍方認為，考慮到其飛行特征及諸元情況，應該是KN-25型導彈。韓國軍方當初宣布發射點為黃海北道祥原壹帶，後來又更正為平壤壹帶。祥原導彈基地和平壤順安機場相距約50公裏。 韓國軍方還捕捉到朝鮮再次挑釁的跡象，正在密切關註相關動向。韓國軍方壹名官員表示：“在‘自由之盾’韓美聯合軍演期間壹直沈寂的朝鮮在4月議會選舉前夕重啟了‘挑釁模式’。”有分析認為，這是在等待11日結束的中國兩會和17日俄羅斯總統普京確定連任第五屆總統等友邦國家主要政治日程結束後，才發起挑釁。還有分析認為，朝鮮發射導彈考慮了美國國務卿布林肯訪韓的時間等因素。朝鮮在尹錫悅總統和布林肯等出席的“民主峰會”開始2小時前發射了導彈。 也有人提出，朝鮮有可能考慮到向俄羅斯出口導彈而炫耀其性能，認為這是在繼向俄羅斯提供、在烏克蘭戰爭中驗證實戰性能的朝鮮版“伊斯坎德爾（KN-23）”之後，為推銷KN系列其他導彈而舉行的活動。韓國軍方相關人士表示：“針對金日成誕辰（4月15日）和人民軍建軍節（4月25日）等下個月的主要政治日程，朝鮮可能會加大發射導彈和軍事偵察衛星等挑釁力度。”

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