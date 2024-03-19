國際谷物價格下跌33%，韓國面包價格上漲12%. March. 19, 2024 07:35. by 世宗=金道亨記者、世宗=李浩記者 dodo@donga.com、number2@donga.com. 近兩年，世界谷物價格下跌30%以上，恢復了穩定勢頭，但韓國加工食品價格指數反而上漲了10%以上。有人指出，食品原材料價格的下降趨勢沒有及時體現在韓國物價上。 據聯合國糧農組織18日數據，2月份世界糧食價格指數為117.3。這比俄羅斯-烏克蘭戰爭爆發和全球供應網不穩定導致糧食價格大幅上漲的2022年3月（160.3）下降了26.8%。在構成該指數的5個品種中，油脂和糧食的價格指數23個月來分別下降了52.0%和33.1%。 但據統計，同期韓國加工食品價格上漲10.3%。雖然作為原料的國際油脂類價格暴跌，但食用油價格上漲21.0%，在谷物價格下跌的情況下，湯料（20.4%）、面粉（17.8%）、面包（12.5%）等價格也大幅上漲。在此期間，全體消費者物價上漲7.2%，而加工食品價格上漲近50%，增加了食品物價負擔。 在這種情況下，韓國食品業界相當多企業去年創下歷史最高營業利潤，引起了爭議。高麗大學經濟學系教授姜成鎮（音）表示：“加工食品是隨著原材料和能源價格上漲而上漲、但不會隨著原材料價格下降而降價的代表性產品。因此，物價上漲期會給家庭和服務業界帶來負擔。” 尹錫悅總統18日在首爾瑞草區農協壹統超市良才店主持的民生經濟檢查會議上表示：“為了降低菜籃子物價，將以農產品為中心立即實行特別措施。”

한국어