龜州大捷. March. 19, 2024 07:35. . 公元1019年3月16日（農歷2月1日），在現在的平安北道龜城前的原野上，姜邯贊的高麗軍和蕭排押（又稱蕭排亞）率領的契丹軍發生了激烈沖突。對於契丹軍來說，這是最後的關口。只要贏得這場戰役的勝利，就可以活著回到故鄉。從高麗軍的立場來看，這是必須殲滅對方的戰鬥。只有這樣，才能結束這場令人厭煩的戰爭。如果高麗軍隊戰敗或契丹軍隊在沒有重大犧牲的情況下撤離，契丹軍隊可能會再次入侵。始於993年的高麗-契丹戰爭已經持續了將近30年。高麗、契丹的士兵中，世世代代參戰的士兵也相當多。失去丈夫和子女、父親和丈夫的女人也數不勝數。 龜州大捷是壹場激動人心的勝利，但這場勝利也阻擋不了的悲劇不計其數。有些人被俘後生活在高麗或契丹的土地上。有史料稱，曾是賤民的“楊水尺”是契丹的後裔，但就像楊水尺壹樣，被帶到契丹的高麗人的故事被歷史遺忘或故意冷落，因此沒有流傳下來。不難想象，無論是高麗人還是契丹人，在成為俘虜後持續20年、30年的戰爭中，他們受到了憤怒的原住民們的巨大壓迫和鎮壓。龜州大捷的消息傳到契丹時，身處契丹的高麗人遇到了什麽事情呢？ 老百姓不僅受敵人的傷害，還受饑餓、貧窮、犯罪的折磨。雖然有些人戰後與射向自己的敵軍士兵見面握手，與在對面戰鬥的敵軍指揮官見面，成為壹生的朋友，但對於大部分國民來說，痛苦的記憶和憤怒，即使過了100年也難以抹去。 在數千年的人類歷史中，戰爭帶來的教訓始終如壹。如果我們有能力進行強大或超越打擊的報復，戰爭就不會發生。要想具備這種能力，即使在和平時期，也要做好應對戰爭的犧牲和經濟損失的準備。如果因為發生事故而縮減訓練，因為吵鬧而驅逐軍隊，因為擔心發動戰爭而縮減軍備，放棄機動訓練，那或許就會招來戰爭和100年的痛苦。

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