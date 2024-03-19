既沒有教授、也沒有設施，只能“觀光式實習”……具備擴招2000人的條件嗎？. March. 19, 2024 07:35. . 《東亞日報》記者14日和15日親自前往申請將入學名額增加壹倍以上的忠北大學和釜山大學醫學院，發現現場非常擔心“醫學院教育質量會下降”。由於難以確保用於實習的遺體，不能無限期地增加只能越過肩膀觀看的“觀光式實習”或參觀診療的學生人數，機會可能會受到限制。因為醫學院（醫科大學）從明年起就要擴招，而在短期內擴充教授和實習設施等基礎設施實際上是不可能的。 政府決定將醫大擴招的2000名分配到忠北大學、釜山大學等地區據點國立大學和入學名額不到50人的迷妳醫科大學；同時還表示，到明年新生進入本科的2027年為止，將比現在增加1000名國立大學教授，並擴大對國立大學醫院的投資。但教育現場的反應是，短期內能否擴充1000名目前仍飽受招聘難困擾的國立大學醫學院教授，在預算尚未確保的情況下，年內能否進行設施投資，這些都不靠譜。 盡管如此，政府仍然表示將在20日結束包括擴招2000名在內的5058個醫大學生名額的分配工作。這種先選拔學生、再建立教育基礎設施的做法，不得不令人擔心不成熟的政策將產生的副作用。如果醫大教育質量得不到保證，就很難達到擴招的本質——實現必需醫療和地區醫療的正常化。醫大擴招學生的80%將被分配到地方上。如果醫生培養過程不完善，就會助長對地方醫療的不信任，難以消除偏重於首都圈的現象。 因醫大擴招而引發的專攻醫生集體辭職事態到今天已經壹個月。其間，專攻醫生、醫大學生、教授依次參與離開醫院的集體行動。政府堅持“不會從2000名退步”的態度。雖然政府期待因醫大擴招而面臨留級危機的醫大學生、面臨行政處分的專攻醫生早日回歸，但更有可能引發被堵住退路的醫療界的強烈反對。這是政府、醫生、患者都輸掉的道路。隨著醫療空白事態的長期化，患者的損失將無法控制地增加。政府應該聽取醫大教育現場的合理意見，對調整醫大擴招規模和速度表現出開放的姿態。醫療界現在也不應該只主張撤銷擴招，而應該提出合理的擴招規模、拯救必需醫療和地方醫療的對策。

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