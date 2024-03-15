全球韓流粉絲超過2億人，11年間劇增23倍……中國會員數最多. March. 15, 2024 08:12. by 金民 kimmin@donga.com. 韓國國際交流財團（KF）表示，全球韓流粉絲（韓國文化同好會會員）人數超過了2億人。KF在與外交部壹起發行的《2023地球村韓流現狀》中包含了上述內容。 根據14日的報告書顯示，以去年12月為基準，全球韓流同好會（線上•線下）數為1748個，會員數為2.25億名。這比《地球村韓流現狀》首次發行的2012年926萬名劇增了約23倍。與去年相比增加了25.8%（4600萬名）。 韓流同好會規模最大的地區是亞洲、大洋州，其中中國（1億人）的會員數最多，以同好會數為準，泰國（123個）最多。同好會會員數增加率較高的地方是美洲地區（80%）。據調查，韓流同好會中約68%是K-POP，10%是K-電視劇同好會。

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