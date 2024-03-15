比例投票用紙接近89厘米……似乎比棒球棒還要長. March. 15, 2024 08:11. by 趙權亨記者 buzz@donga.com. 距離4月10日議會選舉還有27天的14日，隨著盯上比例代表議席的政黨泛濫，比例代表投票用紙最長可達88.9厘米。比棒球棒的平均長度83.82厘米（約33英寸）還要長。政界有人指出：“朝野政黨對準聯動型比例制放任不管，壹次性‘中介屋’式比例政黨再次登場。” 據統計，當天在中央選舉管理委員會登記的政黨和正在活動的創黨準備委員會共有71個。目前，在選舉管理委員會登記的政黨有國民力量黨、共同民主黨等55個，為設立政黨而設立的建黨籌委會有16個。其中，如果只選出今年2月以後登記的機構，包括9個政黨和9個建黨籌委會，總共17個。 如果除了通過衛星政黨選出比例代表的2個巨大兩黨之外，其余69個全部推出比例代表候選人，選民拿到的投票用紙預計將長達88.9厘米。這是投票用紙上下空白處（6.5厘米）、填票欄高度（1厘米）、區分欄高度（0.2厘米）等的總和。在第21屆議會選舉中，35個政黨推出了比例代表候選人，投票用紙長度為48.1厘米。在第20屆議會選舉（21個政黨）中，投票紙長度為33.5厘米。在第19屆議會選舉（20個政黨）中，投票紙長度為31.2厘米。 如果推出比例代表候選人的政黨超過50個，在開票時，不僅不能使用按編號對投票紙進行分類的分類機，而且也不能使用計算用紙的審查計數器，因此，預計會出現開票延遲事態。壹旦政黨超過34個、投票紙長度超過46.9厘米，分類機就不能使用，審查計數器最多可以處理50個政黨。選管委為應對政黨數量的增加，投入了174億韓元的預算，引進了新型分類機和審查計數器，但仍有可能成為無用之物。 在第21屆議會選舉中，35個政黨推出比例代表候選人，因未能使用可以處理24個政黨的分類機，手工對投票紙進行了分類。審查計數器最多可處理39個政黨，因此當時可以使用。

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