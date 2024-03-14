65歲前的“早發性癡呆癥”患者10年間增加2.6倍. March. 14, 2024 07:58. by 朴京敏記者 mean@donga.com. 據調查，在成為老人之前發生的“早發性癡呆癥”患者人數在10年間增加了2.6倍。 據疾病管理本部國立保健研究院13日透露，2009年早發性癡呆癥患者人數為1.7772萬人，到2019年增至6.3231萬人，10年間增加了約2.6倍。 通常，癡呆癥多發生在65歲以上的老人身上，但以2021年為準，國內早發性癡呆癥患者占全體癡呆患者的8%左右。在45歲後半到60歲出頭之間發病，被稱為“初老期癡呆癥”的早發性阿爾茨海默病就是代表性的例子。 早發性癡呆癥比65歲以上的老年性癡呆癥癥狀發展得更快。另外，與記憶力下降、運動能力、性格障礙依次出現的老年性癡呆癥不同，記憶力減退、語言障礙、運動障礙等多種癥狀無規律地出現。 由於相對較早的年齡就患有癡呆癥，因此患者本人或被撫養人很有可能因工作經歷中斷而面臨經濟危機。疾病管理廳腦疾病研究課長高永浩（音）解釋說：“對於早發性癡呆癥患者的增加，沒有科學確認的原因”，“為了分析原因，還處於開始研究的階段。” 如果懷疑患有癡呆癥，早期發現並治療比什麽都重要。因為在癥狀正式出現之前開始治療的話，會減緩進展速度。如果懷疑本人或家人等患有癡呆癥，可以通過全國保健所免費實施的簡易篩選檢查了解危險度，並在醫院精神健康醫學科通過核磁共振成像（MRI）拍攝或神經認知檢查（SSB）等接受精密診斷。 國立保健研究院從2021年開始以全國31家醫院網絡為基礎，進行早發性癡呆癥患者群體研究，在3月第三周迎來“世界大腦周”之際，還發表了查明早發性癡呆癥致病原因基因的研究結果。研究組在無法理解每個單詞、連接和記憶單詞•事物有困難的患者身上發現了之前尚未查明的病原性變異。另外，還發表了主要在西歐人身上發現的基因變異在韓國患者中極為罕見的研究結果。

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