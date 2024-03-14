最悲傷的自畫像. March. 14, 2024 07:57. . 年輕女子壹手拿著花，壹手放在突起的肚子上。看起來像孕婦。用剛毅而又強烈的目光凝視著畫面外觀眾的這個女人是誰呢？她手上的兩朵花意味著什麽呢？ 這幅畫是德國女畫家保拉•莫德索恩-貝克爾畫的《左手持兩朵花的自畫像》（1907年•照片）。莫德索恩-貝克爾留下了很多自畫像。她的自畫像與其他畫家不同，經常被貼上“最初”的修飾語。1906年，30歲的她畫了自己的裸體畫。這是美術史上第壹幅由女性畫的裸體自畫像。 這幅畫也是懷孕狀態的畫家畫的第壹幅自畫像。在女性無法接受正規教育的時代，莫德索恩-貝克爾通過個人教學成為畫家，並在不來梅近郊的美術共同體村落活動。在這裏她認識了畫家奧托•莫德索恩並與其結了婚。但為了專心創作，她獨自前往巴黎，因不堪貧困再次回到丈夫身邊，不久就懷孕了。畫這幅畫時，畫家對即將出生的孩子充滿了期待。 花象征著愛和多生。兩朵花應該是表達創作和孕育的喜悅。厚厚的眼皮和深粉紅色的臉蛋雖然看起來像假面，但眼神卻充滿自信和強烈。這與同時代活動的畢加索和馬蒂斯描繪的女性形象完全不同。完全沒有理想化，也沒有配合男性視線的性感美。展現了原原本本的面貌。這是作為女畫家和母親的自信和自尊心的表現。 莫德索恩-貝克爾產後是否繼續創作活動？可惜這幅畫成了她留下的最後壹幅自畫像。因為畫作完成的當年她生下了女兒，但因分娩並發癥在19天後死亡。享年31歲。最終，這幅畫成為最幸福時期畫的最悲傷的自畫像。

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