幫助北韓伐木工的韓國傳教士因“間諜嫌疑”在俄羅斯被捕. March. 13, 2024 07:54. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 據悉，今年年初俄羅斯當局以間諜嫌疑逮捕並拘禁了韓國人，被拘留的韓國人白某在俄羅斯沿海州的符拉迪沃斯托克（海參崴）作為傳教士活動，參與了解救當地脫北者等工作。白某被捕時，他的妻子和當地商社的分社長韓國人A某也被逮捕，但兩人目前已被釋放。據悉，韓國當局掌握了北韓今年年初要求俄羅斯加強對當地脫北者的控制等情況。 12日，據多名政府消息靈通人士透露，白某是國內某社團法人（弱勢群體支援團體）海參崴分會的成員。據悉，白某曾在中國從事傳教士活動，2020年通過陸路來到俄羅斯，向當地北韓伐木工人等支援醫藥品、服裝等生活必需品。韓國政府消息人士表示：“白某在當地向脫北者進行傳教活動，並展開了營救脫北者的活動。”據了解，白某從2020年開始在沿海州創辦了壹家旅行社，但具體活動與否尚未得到確認。 俄羅斯官方媒體《塔斯社》12日（當地時間）報道說，白某介紹自己是作家後，從消息人士那裏得到了俄羅斯國家機密。雖然俄羅斯主張這是間諜嫌疑，但實際上很有可能是以脫北者支援活動等為由逮捕了白某。俄羅斯從去年開始對幫助脫北者的韓國人團體、脫北中間人等進行了森嚴的監視。據悉，特別是在最近日益密切的朝俄關系下，北韓於今年年初向俄羅斯當局提出了加強管制脫北者等要求。 上個月，俄羅斯聯邦安全局（FSB）以文件形式通報了白某被捕的事實後，韓國政府正以公館為中心提供領事協助等。

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